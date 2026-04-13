Replimune s'effondre après le rejet d'un médicament par la FDA, entraînant des déclassements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Les actions de Replimune REPL.O plongent de 56 % à 2,09 $ avant le marché

** J.P. Morgan rétrograde l'action de la société de biotechnologie de "neutre" à "sous-pondéré" et retire son objectif de prix de 10

** JPM déclare que la deuxième lettre de réponse complète de la Food and Drug Administration (CRL) met en évidence les préoccupations concernant la conception des essais de REPL pour son médicament destiné à traiter le cancer avancé de la peau

** La LCR crée une "plus grande incertitude" sur les perspectives de la thérapie et sur la question de savoir si les données des essais seront satisfaisantes pour la FDA - courtage

** Piper Sandler rétrograde également l'action de "surpondération" à "neutre"

** L'autorité de régulation a refusé d'approuver le médicament de REPL pour la deuxième fois vendredi, citant des données insuffisantes dans les études

** Le deuxième rejet consécutif a fait chuter l'action de plus de 19 % au cours de la séance précédente

** Cinq analystes estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, deux "conservée" et un "vendue", PT médian à 11,50 $ - données compilées par LSEG

** REPL a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année 2026