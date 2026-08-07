Replimune recule alors que la notice d'approbation de la FDA tempère l'enthousiasme

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7 août - ** L'action du développeur de médicaments Replimune

REPL.O recule de 6 % à 12,10 dollars ** Jeudi en fin de journée, la FDA américaine a accordé une autorisation accélérée au Tudriqev de Replimune pour les patients atteints d’un mélanome avancé dont les tumeurs ont continué à progresser malgré un traitement antérieur

** Robert Driscoll, analyste chez Wedbush, estime que la baisse du titre est probablement liée à la notice approuvée par la FDA, qui fait état d'un taux de réponse objective (ORR) de 24 %, inférieur au chiffre de 33 %

** L’ORR mesure le pourcentage de patients dont les tumeurs rétrécissent ou disparaissent après le traitement

** Selon M. Driscoll, cet ORR plus faible reflète les données issues de patients présentant au moins une lésion cible non traitée par injection

** Allison Bratzel, analyste chez Piper Sandler, précise que cet ORR inférieur est également inférieur à celui de 31,5 % indiqué sur la notice de l’Amtagvi( IOVA.O ) de son concurrent Iovance , mais ne considère pas cela comme « un problème majeur »

** Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, Replimune a indiqué ne pas s’attendre à ce que la formulation de la notice ait une incidence sur l’adoption du traitement

** Le cours de l’action est plus de sept fois supérieur à son plus bas niveau sur 52 semaines, à 1,50 $, atteint en avril 2026

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 32,3 % depuis le début de l’année