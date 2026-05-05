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Replimune en baisse après que Makary, de la FDA, a défendu la décision concernant le médicament anticancéreux
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action Replimune REPL.O recule de 7,8 % à 2,79 $

** Le commissaire de la FDA américaine, Marty Makary, défend la décision de l'agence de ne pas approuver le médicament anticancéreux de Replimune, sur CNBC

** M. Makary ajoute que trois équipes d'évaluation indépendantes sont parvenues à la même conclusion

** Le mois dernier, l'autorité de régulation sanitaire a refusé d'approuver le médicament de Replimune contre le cancer de la peau avancé, le Tudriqev, pour la deuxième fois

** La société affirme qu'elle n'est pas d'accord avec la FDA et prévoit de lancer un autre essai de phase avancée pour tenter de satisfaire aux exigences d'autorisation

** Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr, a déclaré lors d'une audition au Sénat en avril qu'il n'avait rien à voir avec la décision de la FDA

** En tenant compte des fluctuations de séance, le titre a perdu environ 71 % depuis le début de l'année

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