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Replimune chute après le refus de la FDA d'approuver un médicament contre le mélanome
information fournie par Reuters 11/04/2026 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Replimune REPL.O chutent de 59 % à 1,98 $ dans les échanges prolongés ** La FDA a refusé d'approuver le traitement expérimental de REPL pour le mélanome avancé, une forme grave de cancer de la peau

** La FDA déclare que les données des deux études n'étaient pas assez solides pour soutenir l'approbation du traitement en combinaison avec l'Opdivo de Bristol Myers Squibb BMY.N

** L'organisme de réglementation affirme que le dossier s'appuie principalement sur une étude à un seul bras, ce qui rend difficile l'isolement des avantages du médicament lorsqu'il est utilisé en association

** Le directeur général Sushil Patel déclare que la société n'a pas d'autre choix que de supprimer des emplois et de réduire considérablement ses activités de fabrication aux États-Unis

** La transaction des actions de REPL a été interrompue avant l'annonce vendredi

** L'action a baissé de 51% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
58,610 USD NYSE -1,45%
REPLIMUNE GRP
4,7600 USD NASDAQ -19,46%
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