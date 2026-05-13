Replimune bondit après la démission du commissaire de la FDA américaine, Makary

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13 mai - ** Le titre de la société de biotechnologie Replimune ( REPL.O ) a bondi de 28 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un mois, à 5,23 dollars, après une hausse de 9 % mardi

** Marty Makary a démissionné de son poste de commissaire de la FDA américaine, a déclaré mardi le président Donald Trump, après des semaines de conflits avec la Maison Blanche et les conseillers en matière de santé

** Makary a essuyé des critiques après avoir refusé d'approuver un traitement anticancéreux de Replimune, ce qui a renforcé les inquiétudes du secteur quant à l'imprévisibilité

** À court terme, Replimune et uniQure « pourraient immédiatement bénéficier de la levée des obstacles réglementaires liés à cette direction particulière », a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC

** Makary a également été confronté à des tensions avec les laboratoires pharmaceutiques, notamment des différends avec UniQure concernant des décisions réglementaires

** Les actions cotées aux États-Unis du développeur néerlandais de thérapies géniques uniQure UQ1.F QURE.O ont reculé de 2,1% à 28,49 dollars, après une hausse de 5% mardi

** Il "n'était pas favorable à l'industrie", notamment après avoir critiqué publiquement les données de QURE – Danielle Brill, analyste chez Truist

** À la clôture d'hier, QURE affichait une hausse de 21,6% et REPL une baisse d'environ 58% depuis le début de l'année