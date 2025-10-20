Replimune bondit après l'acceptation par la FDA d'un redépôt de demande pour un médicament contre le cancer de la peau

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Replimune Group REPL.O augmentent de 73,6 % à 7,81 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accepté le redépôt d'une demande pour son traitement expérimental, le RP1, en combinaison avec l'Opdivo de Bristol Myers Squibb BMY.N pour le traitement du mélanome avancé

** La FDA devrait se prononcer sur le médicament d'ici le 10 avril

** La société a reçu une lettre de réponse complète de la FDA en juillet de cette année, citant des données insuffisantes pour une preuve substantielle d'efficacité

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 62,8 % depuis le début de l'année