Repli en vue sur les marchés européens ; Sodexo en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière dans un contexte de tensions géopolitiques. La séance s'annonce dense en matière de statistiques à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Hier, outre-Atlantique, l'enquête ADP a fait ressortir des créations d’emplois moins élevées que prévu le mois dernier. Aussi, le rapport JOLTS a montré une baisse inattendue des offres d'emplois en novembre. Côté valeurs, Sodexo a confirmé ses objectifs annuels dans le sillage d'une performance trimestrielle en ligne avec les attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sodexo

Sodexo affiche un chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre de son exercice 2026 en baisse de 2,2% à 6,26 milliards d'euros, reflétant un effet de change négatif de -4%, surtout dû à la dépréciation du dollar par rapport à l'euro. Cet effet de changes a plus que contrebalancé une croissance interne de 1,8%, une croissance tirée par les régions Europe ( 2,4%) et "reste du monde" ( 10,2%) qui ont plus que compensé une baisse observée en Amérique du Nord (-1,5%).

AB Science

La société de biotechnologie française franchit une étape clinique majeure avec sa molécule AB8939. Les derniers résultats de phase 1 révèlent une efficacité remarquable chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) aux pronostics particulièrement sombres.

LVMH

Le groupe de luxe orchestre un mouvement de ses cadres dirigeants pour dynamiser la croissance de deux de ses maisons emblématiques, misant sur une expertise renforcée de la vente au détail et du pilotage opérationnel. À compter du 9 janvier 2026, Amandine Ohayon prendra les fonctions de directrice générale de Givenchy, succédant à Alessandro Valenti. Elle rapportera directement à Pietro Beccari, p.-d.g. du LVMH Fashion Group.

TFF Group

TFF Group a dévoilé des résultats semestriels en net repli, dans un contexte incertain et face à des vendanges bien en deçà des moyennes récentes partout dans le monde. Le groupe familial spécialisé dans les produits et services pour l'élevage des vins et alcools a fait face à une faiblesse de la demande et a enregistré une baisse de son activité. Sur le premier semestre de l'exercice 2025-2026, l'Ebitda du groupe a fondu de 29,8%, à 35,21 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 38,8%, à 24,73 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en novembre sera connue à 8h45.

En zone euro, le taux de chômage en novembre, les prix à la production en novembre et le Climat des affaires en décembre seront communiqués à 11h00.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en octobre seront publiées à 14h30 avant les stocks de grossistes à 16h00 et les stocks de gaz naturel à 16h30.

Vers 8h30, l'euro grapille 0,02% à 1,1680 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine sur une note favorable. Longtemps à la traine, le CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur, progressant de 0,32%, à 8237 points. L'EuroStoxx 50 a, pour sa part, avancé de 0,13%, à 5931 points. A Francfort, le Dax a poursuivi son excellent début d'année en signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24910,36 points. Idem pour l'indice Stoxx Europe 600. Côté valeurs, EssilorLuxottica, STMicroelectronics ainsi que Valneva ont été particulièrement recherchées.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé sur fond de tensions géopolitiques. Donald Trump a fait savoir qu'il discutait activement d'un potentiel rachat du Groenland, n'excluant pas une intervention militaire. Sur le front des statistiques, l'enquête ADP a fait ressortir des créations d’emplois moins élevées que prévu le mois dernier tandis que la croissance de l’activité dans le secteur non manufacturier a accéléré, à rebours des prévisions. Le Dow Jones a reculé de 0,94% à 48996 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,16% à 23584 points.