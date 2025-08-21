Repli en vue à Wall Street ; Jackson Hole au centre des attentions

(AOF) - Les marchés américains sont attendus sur une note négative alors que s'ouvre ce jeudi le rendez-vous de Jackson Hole organisé par la Fed. Les investisseurs prendront connaissance des indices PMI manufacturier et des services en août. Côté valeurs, J&J annonce investir 2 milliards d'euros aux États-Unis face aux menaces de droits de douane. De son côté, Walmart a relevé ses prévisions annuelles mais son bpa est ressorti sous les attentes au deuxième trimestre. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,34% et de 0,36%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé avant le rendez-vous attendu de Jackson Hole à l'issue duquel Jerome Powell interviendra vendredi. Ses propos seront scrutés afin d'obtenir des indications sur la politique monétaire. Côté valeurs, le géant américain de la distribution Target a chuté après avoir nommé un nouveau directeur général tout en maintenant ses prévisions annuelles. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 44938 points tandis que le Nasdaq s'est affaissé de 0,67% à 21172 points.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -0,3 en août contre un consensus de 6,8 après 15,9 en juillet.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 235 000 contre 226 000 attendues et après 224 000 la semaine précédente.

Les indices PMI manufacturier et des services en août seront connus à 15h45.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coty

Coty a dévoilé des résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté. Sur cette période, Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an. La perte par action est de 0,44 dollar contre un bénéfice par action de 0,09 dollar l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 241,1 millions de dollars, en diminution de 56%.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson annonce l'ouverture d'une unité de production de plus de près de 15 000 m2 sur le site biopharmaceutique de Fujifilm à Holly Springs (Caroline du Nord). Il s'agit d'un engagement de 2 milliards de dollars sur 10 ans qui doit permette de créer quelque 120 emplois dans l'État et accroître les capacités de fabrication. Dans les mois à venir, la société a également l'intention de partager les plans pour des installations de fabrication avancées supplémentaires aux États-Unis ainsi que l'expansion des sites américains actuels.

Lockheed Martin

Entreprise américaine de défense et de sécurité, Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, a décroché un contrat de 43 millions de dollars avec l'armée américaine, afin de financer les travaux d'ingénierie liés à la modernisation de l'hélicoptère Black Hawk. Le projet inclut l'amélioration de la cellule, l'intégration d'une architecture numérique pour permettre l'intégration rapide des systèmes aériens sans pilote et le développement de l'architecture en utilisant l'ingénierie des systèmes basée sur des modèles.

Walmart

Walmart, dont le titre se replie de 2,5% en avant-Bourse, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice fiscal 2025/2026. Mais le groupe a manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre pour la première fois en 13 trimestres, ressortant à 68 cents quand le consensus escomptait 73 cents. Le bénéfice net ressort à 7,03 milliards de dollars (contre 5,93 milliards attendus), en essor de 56,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent.