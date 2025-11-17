 Aller au contenu principal
CAC 40
8 123,18
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Repli en vue à Wall Street ; Alphabet sous les projecteurs
information fournie par AOF 17/11/2025 à 15:06

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note baissière à l'ouverture de la première séance de la semaine sur fond de reprise des données officielles américaines. Le rapport sur l'emploi, attendu jeudi, sera particulièrement scruté. En attendant, l'indice de la Fed de New-York a nettement dépassé les attentes en novembre. Côté valeurs, Berkshire Hathaway a pris une participation d'environ 17,85 millions d'actions Alphabet. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,26% et de 0,25%.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont connu des fortunes diverses. Les investisseurs ont fait preuve de prudence alors que la Fed pourrait ne pas toucher à ses taux lors de sa réunion de décembre. Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d’un statu quo est passée de 37,6% à 56,1% en une semaine. Les prochains jours seront marqués par le rapport mensuel sur l’emploi jeudi, et par les trimestriels de Nvidia, mercredi. Vendredi soir, le Dow Jones a reculé de 0,65%, à 47 147,48 points, le S&P 500 n’a cédé que 0,05%, à 6 734,11, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,13%, à 22 900,59 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à 18,70 en novembre, un niveau bien supérieur au consensus de 6,10. Il s'était élevé à 10,70 en octobre.

Les dépenses de construction du mois d'août seront publiées à 16h00.

Les valeurs à suivre

Berkshire Hathaway

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a pris une participation d'environ 17,85 millions d'actions Alphabet, la maison-mère de Google, représentant 4,34 milliards de dollars au troisième trimestre. Le titre Alphabet est attendu dans le vert à Wall Street. Dans le même temps, Berkshire Hathaway a cédé 47,79 millions d'actions Apple, soit environ 15% de sa position, désormais descendue à un peu plus de 238 millions d'actions. Parmi les plus importantes lignes de son portefeuille, la société a aussi réduit de 6% sa participation dans Bank of America.

Boeing

Boeing et Emirates ont annoncé ce lundi que la plus grande compagnie aérienne émiratie avait passé sa troisième commande d'avions 777X afin de soutenir son expansion future et de répondre à la demande croissante en matière de transport aérien. Il s'agit d'une nouvelle commande de 65 avions de ligne 777-9. Elle a été annoncée lors d'une cérémonie de signature au salon aéronautique de Dubaï. Cette nouvelle commande porte à 270 le nombre d'appareils 777X commandés par Emirates, consolidant ainsi sa position de premier client de ce modèle d'avion.

Disney

Disney et YouTube, propriété de Google, ont annoncé avoir conclu un accord visant à rétablir les chaînes appartenant à Disney sur YouTube TV. Cet accord intervient après des semaines de perturbations. Les chaînes ABC, ESPN, FX, Disney Channel et National Geographic font donc leur retour au sein de l'un des plus importants services de télévision payante des États-Unis avec près de 9 millions d'abonnés.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a conclu un accord définitif portant sur l'acquisition d'Halda Therapeutics pour un montant de 3,05 milliards de dollars en numéraire. Avec cette opération, le laboratoire américain va mettre la main sur HLD-0915, une thérapie en phase clinique pour le cancer de la prostate, qui permet une destruction ciblée et précise des cellules cancéreuses, capable de surmonter les mécanismes de résistance aux traitements. L'acquisition inclut également plusieurs candidats précoces destinés à combattre le cancer du sein, du poumon et d'autres types de tumeurs.

Nvidia

Le fonds spéculatif Macro LLC, du célèbre investisseur, Peter Thiel, a cédé la totalité de sa participation dans Nvidia au troisième trimestre, soit 537 742 actions. Sa décision intervient à un moment où les inquiétudes grandissent quant à l'existence d'une bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nvidia publiera ses comptes du troisième trimestre, le 19 novembre. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle cible en moyenne 54 milliards de dollars de ventes.

Walt Disney

