Repli du marché des fusions-acquistions en France et en Allemagne

(AOF) - Le marché des fusions-acquisitions a reculé en France et en Allemagne en 2024, selon une étude de PwC France et Mahgreb. L’année dernière, le cabinet de conseil et d’audit a recensé 3 244 opérations dans l’Hexagone et 3 708 outre-Rhin, contre respectivement 3 354 et 4 382 en 2023, soit des baisses de 3 et 15 %. Au niveau des investisseurs, la part des transactions réalisées par des étrangers en France a augmenté de 10 %, atteignant 45 % pour revenir à un niveau comparable à celui de 2022.

En revanche, la part des investisseurs étrangers effectuant une transaction en Allemagne s'est affaissée de 6 %, pour s'élever à 55 %.

La France se situe au troisième rang des pays investissant le plus en Allemagne avec 127 opérations, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni avec 495 et 607 opérations.

Dans l'autre sens, l'Allemagne est à la quatrième position du palmarès des pays investissant le plus en France avec seulement 67 transactions. A la première place, on retrouve le Royaume-Uni (717 opérations), puis les États-Unis (355 opérations) et le Luxembourg avec 73 transactions.