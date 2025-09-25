Repli des marchés européens après une pluie de résultats à Paris, Trigano en hausse

(AOF) - Les Bourses européennes reculent à la mi-séance après la publication de nombreux résultats d'entreprises à Paris. Trigano occupe la première place au sein de l'indice SBF 120 après l'annonce d'un retour à la croissance pour 2025/2026. En outre, la La Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur à 0%. " La politique monétaire contribue à maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix et soutient l'activité ", a déclaré la BNS. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,67%, à 7774 points, et se dirige vers une deuxième séance de suite en repli. L'Eurostoxx 50 cède 0,50%, à 5437 points.

En Europe, H&M grimpe de 8,88%, à 169,85 couronnes suédoises, après sa performance solide réalisée au troisième trimestre. Au plus haut de la séance, l'action a grimpé de 11,89 %, soit sa plus forte hausse intrajournalière depuis le 27 mars 2024, date à laquelle elle avait bondi de 16,80 %. Le géant de l'habillement a déclaré un bénéfice net de 3,2 milliards de couronnes (340 millions de dollars), contre 2,3 milliards de couronnes un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 4,9 milliards, contre 3,7 milliards attendus après 3,5 milliards au troisième trimestre 2024.

A Paris, Trigano (+3,87% à 147,80 euros) enregistre la plus forte progression au sein de l'indice SBF 120, après l'annonce d'une progression de son activité attendue sur son prochain exercice : 2025/2026. Toutefois, sur l'ensemble de son exercice fiscal 2024-2025, le fabricant de camping-cars a généré des revenus de 3,66 milliards d'euros, en repli de 6,8%, ou de 11,1% à périmètre et change constants. Dans le détail, l'activité Véhicules de loisirs a connu une baisse de 6,9%, à 3,483 milliards d'euros, avec notamment un repli de 11,8%, à 2,76 milliards d'euros pour les ventes de camping-cars.

Quadient (-16,94% à 13,24 euros) est lanterne rouge du marché SRD après avoir indiqué une baisse de son objectif de chiffre d'affaires 2025. Il devrait désormais enregistrer un léger recul organique alors que le groupe prévoyait auparavant une accélération de la croissance organique des revenus. Sur le premier semestre, les résultats sont en baisse : 517 millions d'euros de ventes, soit une baisse publiée de 3% et un repli organique de 3% par rapport au premier semestre 2024. L'Ebitda a atteint 109 millions d'euros au cours de ce premier semestre, en baisse de 2 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en septembre à -22,3 contre un consensus de -23,3 après -23,5 en août.

En septembre 2025, la confiance des ménages est stable. À 87, l'indicateur qui la synthétise est inchangé et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). Le solde d'opinion relatif à la capacité d'épargne future des ménages atteint un maximum historique.

À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique au sens de Maastricht s'établit à 3 416,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 70,9 milliards d'euros, après +40,2 milliards d'euros au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle s'établit à 115,6%, après 113,9 % au premier trimestre 2025.

La Banque nationale suisse (BNS) maintient son taux directeur à 0%. " La pression inflationniste n'a guère changé depuis le deuxième trimestre. La politique monétaire contribue à maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix et soutient l'activité. La BNS continuera d'observer la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix ", précise la banque centrale.

La masse monétaire M3 dans la zone euro a enregistré une croissance de 2,9% en rythme annuel en août, alors que les économistes anticipaient une hausse de 3,3%. Elle est ressorti à 3,4% en juillet. M3 est un indicateur utilisé par la Banque centrale européenne pour anticiper l'évolution de l'inflation.

Aux États-Unis, la troisième estimation du PIB au deuxième trimestre, les données sur les commandes de biens durables en août et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.

Aux États-Unis, les données sur les ventes de logements anciens en août seront publiées à 16h et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,09% à 1,1750 dollar.