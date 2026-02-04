Repli des marchés américains, PepsiCo pétille

(AOF) - Wall Street a clôturé la séance de mardi dans le rouge, entre résultats d'entreprises et apaisement des turbulences sur le marché des métaux précieux. Le "shutdown" partiel du gouvernement fédéral américain a entraîné le report du rapport JOLTS sur les offres d'emploi de décembre, initialement programmé ce mardi. Côté valeurs, PepsiCo a engrangé 4,93%, à 162,85 dollars grâce à sa performance trimestrielle supérieure aux attentes. Le Dow Jones a perdu de 0,34% à 49 240,99 points. Le Nasdaq a reculé de 1,43% à 23 255,19 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance était attendue

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon et RWE ont signé un accord d'achat d'électricité (PPA) pour 110 mégawatts (MW) provenant du parc éolien offshore Nordseecluster B allemand de RWE. La capacité de 110 MW devrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de plus de 139 000 foyers allemands chaque année.

Capri

Le groupe de luxe américain Capri Holdings a annoncé mardi avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en cours après avoir dépassé ses objectifs sur le trimestre clos à la fin du mois de décembre. Le propriétaire des marques Michael Kors et Jimmy Choo dit avoir généré un chiffre d'affaires de 1,025 milliard de dollars sur les trois mois clos au 27 décembre 2025, le troisième trimestre de son exercice décalé, soit une baisse de 4% en données publiées.

Disney

Disney a annoncé la nomination de Josh D'Amaro comme prochain directeur général du groupe à compter du 18 mars, mettant fin à un long processus de succession. Président de la division Disney Experiences, D'Amaro succède à Bob Iger, figure centrale du groupe depuis deux décennies. Cette décision intervient après une première tentative de transition ratée avec Bob Chapek, qui avait provoqué une crise de gouvernance et entraîné le retour d'Iger en 2022. Selon le président du conseil James Gorman, le choix s'est porté sur un dirigeant expérimenté, familier de la culture Disney et capable de conjuguer créativité et efficacité opérationnelle.

Marathon Petroleum

Pour l'exercice 2025, le bénéfice net attribuable à Marathon Petroleum s'est élevé à 4 milliards de dollars, soit 13,22 USD par action diluée, contre un bénéfice net de 3,4 MdsUSD (10,08 USD par action diluée) pour l'exercice 2024. L'Ebitda ajusté est en hausse de 6,2% sur un an, s'élevant à 12 MdsUSD pour 2025. Au quatrième trimestre 2025, celui-ci est ressorti à 3,5 MdsUSD, contre 2,1 MdsUSD à la même période en 2024.

Northrop Grumman

Northrop Grumman annonce que la Defense Microelectronics Activity (ou DMEA, soit l'agence du département de la Défense chargée de la microélectronique militaire) lui a attribué un contrat-cadre dans le cadre du programme "Advanced Technology Support Program V", d'un plafond global de 25 MdsUSD. Ce dispositif vise à accélérer la mise à disposition de technologies de semi-conducteurs de pointe pour les systèmes militaires américains.

Pfizer

Pfizer indique avoir vu son BPA ajusté augmenter de 5% à 0,66 dollar au titre des 3 derniers mois de 2025, dépassant d'environ 14% le consensus de marché, malgré des revenus en baisse de 1% à moins de 17,6 milliards de dollars (MdsUSD). En données opérationnelles, les revenus du géant américain de la santé se sont tassés de 3%, mais en excluant les produits contre la Covid-19 (Comirnaty et Paxlovid), ils ont signé une progression de 9%.

Teradyne

L'action Teradyne s'est envolé de près de 14% ce mardi à la suite de résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, portés par une demande croissante dans les domaines du calcul et de la mémoire liés à l'intelligence artificielle. Le spécialiste des équipements de test pour semi-conducteurs et de la robotique a enregistré un bénéfice de 1,80 dollar par action au quatrième trimestre, contre 1,37 dollar anticipé. Le chiffre d'affaires a atteint 1,08 milliard de dollars, en hausse de 44% sur un an et bien au-delà des 973 millions attendus.

Walmart

Walmart a franchi mardi le seuil des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, soutenu par la progression continue de ses activités numériques et de nouveaux relais de croissance à forte rentabilité. Cette performance propulse le géant de la distribution au sein d'un cercle restreint de sociétés américaines, historiquement dominé par les groupes technologiques. L'action Walmart affiche une hausse de plus de 24% sur un an et de 11% depuis le début de l'année 2026, contre des progressions respectives de 16% et 2% pour le S&P 500.

Western Digital

Western Digital a grimpé de près de 8% mardi à la Bourse de New York à la faveur de la décision par son conseil d'administration d'autoriser pour 4 milliards de dollars supplémentaires de rachats d'actions, dans le cadre de son programme. Cette autorisation de rachat supplémentaire est effective immédiatement. Au 2 février, la fabricant de disques durs disposait d'environ 484 millions de dollars restants sous l'autorisation de rachat d'actions précédente.