Repli des céréales en juillet

(AOF) - "En juillet 2024, les prix des céréales se replient sur un mois (‑5% après +0,6 % en juin et +16,5% en mai), la faiblesse de la production française étant plus que compensée par des récoltes abondantes dans le reste du monde", explique l'Insee. Les prix diminuent pour le maïs (‑1,5% après +11%) et pour le blé tendre (‑5,6% après +1%), en raison d’estimations de production mondiale revues à la hausse.

La baisse des prix s'atténue pour l'orge (‑7,8% après ‑13,4%) et s'accentue pour le blé dur (‑9% après ‑3,9%). Sur un an, la baisse des prix des céréales s'accentue (‑10,1% en juillet, après ‑1,4% en juin et +5,6% en mai).

En outre, les prix des oléagineux augmentent sur un mois en juillet 2024 (+2,2% après ‑1% en juin).

Les prix du colza rebondissent (+3,8% après ‑1,9%) et ceux du tournesol accélèrent (+2,1% après +1,4%) en raison d'une production revue à la baisse. Sur un an, les prix des oléagineux reculent (‑2% en juillet, après +4,9% en juin et +8,8% en mai).