Repli des Bourses européennes face aux tensions obligataires et au pétrole

En ce début d'après-midi, les marchés actions européens cèdent du terrain. Les indices sont pénalisés par la remontée des cours du pétrole et les risques géopolitiques et la pression sur les taux obligataires. Le CAC 40 perd 1,24% à 7 768 points. Londres, Francfort et Amsterdam reculent respectivement de 0,77%, 1,49% et 1,04%.

Tension sur le marché obligataire

Cette nervosité des marchés s'explique toujours par les fortes tensions qui secouent le secteur obligataire. En France, le rendement du 10 ans français est reparti à la hausse pour s'établir à 4,85%. Cette montée traduit les pressions croissantes sur la dette en France. Outre-Atlantique, la tendance est tout aussi tendue, avec un taux à 10 ans américain qui dépasse désormais le seuil symbolique des 5% .

Pour la société de gestion Yomoni, "ce mouvement de hausse des taux s'est amorcé fin février, avec le début du conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz mais ce n'est pas la seule raison. Elle explique aussi que ce blocage entraîne une hausse des prix, notamment de l'énergie. Cet effet inflationniste, conjugué à l'incertitude de la réponse des banquiers centraux qui doivent lutter contre l'inflation, fait logiquement monter les taux d'intérêt.

Un climat géopolitique toujours délétère

Outre les turbulences sur l'obligataire, le contexte international pèse toujours sur les marchés. L'impasse diplomatique persiste entre l'Iran et les Etats-Unis. Or, selon le Qatar, médiateur clé dans ce conflit au Moyen-Orient, les discussions se poursuivent pour tenter de trouver une issue favorable, sept mois après le déclenchement des hostilités.

"Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, et les échanges de messages entre les différentes parties continuent via le Qatar et ses partenaires régionaux", a déclaré Ibrahim Al-Hashmi, un responsable du ministère qatari des Affaires étrangères lors d'un point de presse à Doha.

Sur le terrain militaire, la coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé hier avoir intercepté au nord de Ryad un missile balistique tiré par les combattants pro-iraniens Houthis.

Le pétrole repart à la hausse

Dans ce contexte géopolitique pesant, les cours du pétrole remontent. Vers 14h, le baril de Brent gagne 0,71% se maintenant au-dessus de la barre des 100 dollars : 101,82. Le WTI américain progresse de 0,18% à 90,10 USD. Cette remontée pèse logiquement sur les actions européennes. Samer Hasn, Senior Market Analyst chez XS, pointe en effet le risque d'une escalade accrue et d'une reprise du conflit régional qui "s'est intensifié, menaçant à nouveau les infrastructures de production et d'exportation de brut ainsi que celles liées aux produits raffinés dans la région."

Forvia s'envole, FDE dégringole

Dans l'actualité des sociétés cotées, Forvia ( 8,09%) domine le SBF 120 après l'annonce de la création d'une coentreprise avec Anand (l'un des principaux fabricants indiens de systèmes et de composants automobiles) pour conquérir le marché automobile indien. Selon les termes de l'accord, la transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026. La nouvelle coentreprise, qui portera le nom de Faurecia Anand Seating India Private Limited, sera contrôlée par Forvia et se concentrera sur les structures de sièges et les sièges complets.

En revanche, FDE (Française de l'Energie) chute de 13,89%. Le producteur indépendant d'énergie bas carbone pâtit de la réduction progressive de la sur-couverture de son portefeuille gaz. La perte latente associée à cet incident s'élève à 25,8 millions d'euros en date du 30 septembre 2026. La perte totale liée à cet incident s'élève à 7,6 MEUR en date du 30 septembre 2026. Pour rappel, elles étaient de 3,8 MEUR au 30 juin 2026. La liquidité du marché du gaz permet à FDE de poursuivre le rachat progressif de sa sur-couverture, en tenant compte de ses contraintes de liquidité et des conditions de marché. Le groupe réaffirme que "cet incident, individuel et isolé, ne remet en cause ni la qualité de ses actifs ni la pertinence de sa stratégie."

Air Liquide (-0,12%) indique avoir levé 2 MdsEUR après sa journée investisseurs. Le produit net de l'émission sera utilisé par le spécialiste des gaz industriels pour le financement de ses besoins généraux ainsi que pour le refinancement de la dette.

En Europe, Shell ( 1,03%) progresse légèrement au sein du FTSE 100 à la Bourse de Londres ce mercredi, après la parution ce matin de ses prévisions financières et opérationnelles globalement rassurantes pour le 3e trimestre 2026. La compagnie pétrolière et gazière britannique anticipe un bond des marges de raffinage et une poussée du gaz sur cette période.

Selon Bloomberg, la Commission européenne étudierait des mesures afin de limiter les importations de véhicules hybrides chinois dans l'Union européenne. Suite à cette information du média financier, Renault ( 4,38%) et Stellantis ( 3,55%) se distinguent en tête de l'indice CAC 40.

Porsche AG (-0,18%) a prévu de présenter sa stratégie "Sportwagenschmiede '35" à l'occasion de sa journée investisseurs. A moyen terme, l'entreprise vise une rentabilité opérationnelle comprise entre 10 et 15% et une marge de flux de trésorerie net de la division Automobile comprise entre 9 et 12%. Le seuil de rentabilité devrait se situer en dessous de 200 000 unités.

Après la clôture des marchés en Europe, l'attention des investisseurs se tournera vers les Etats-Unis. Ce soir, ils prendront connaissance à 20h des minutes de la Fed. Ce compte-rendu sera scruté de près par le marché pour évaluer la trajectoire exacte des prochaines décisions monétaires américaines.