 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,15
+1,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Repli de 6,5% de la production de Hexaom au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 13:43

Hexaom affiche une production de 136,6 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en repli de 6,5% par rapport à la même période de 2024. A périmètre constant, son chiffre d'affaires s'est inscrit en retrait de 13,8%.

La production du groupe immobilier sur les 9 premiers mois ressort ainsi à 442,9 MEUR, 'en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023/2024', et à périmètre constant, son chiffre d'affaires a reculé de 27,5%.

Pour 2025, à périmètre non constant, Hexaom anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10-15%, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4e trimestre, et une rentabilité opérationnelle au-delà de 3%.

Fort d'un carnet d'activités solide en construction de maisons et de la poursuite du développement de ses activités de diversification, il anticipe pour 2026 une forte croissance de son chiffre d'affaires avec une forte amélioration de ses résultats.

Valeurs associées

HEXAOM
30,4000 EUR Euronext Paris +0,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    information fournie par BoursoBank 10.11.2025 14:20 

    Plusieurs études démontrent que la Bourse reste le meilleur investisement sur le long terme. Problème, le sujet apparait souvent comme complexe et risqué pour bon nombres de Français. Surtout, le mécanisme de fixation de prix et la fonction du passage d'ordre peuvent vite ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:18 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse et secteur des assureurs de santé et des cryptomonnaies, Tesla, Tyson Foods et Venture Global) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite

  • L'ancien président français Nicolas Sarkozy le jour de son incarcération à la prison de la Santé
    France: La justice accepte la demande de mise en liberté de Sarkozy
    information fournie par Reuters 10.11.2025 14:17 

    La Cour d'appel de Paris s'est prononcée lundi en faveur de la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, détenu depuis le 21 octobre dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. La remise en ... Lire la suite

  • Etats-Unis: accord provisoire au Sénat pour mettre fin à la paralysie budgétaire
    Etats-Unis: accord provisoire au Sénat pour mettre fin à la paralysie budgétaire
    information fournie par AFP Video 10.11.2025 14:13 

    Les sénateurs américains ont trouvé un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui bloque une partie des services publics depuis une durée record de 40 jours, selon plusieurs médias. Cette avancée fait espérer un prochain retour à la normale, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank