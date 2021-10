Replay : cérémonie de remise des prix de la 20e édition des Investor Awards

Relay de la cérémonie de remise des prix de la 20e édition des Investor Awards.

Vingt ans ça se fête, et avec vous ! Boursorama organise la 20e édition de ses Investor Awards ce mardi 12 octobre 2021. Depuis leurs débuts, les Investor Awards s'appuient sur une large enquête auprès des investisseurs professionnels et particuliers et cette année a battu un record avec plus de 120.000 votes recueillis, soit deux fois plus que la dernière édition.

Prix de la pédagogie, du site Internet, de la performance ou de l'innovation : ce sont quelques-unes des récompenses qui seront remises à l'occasion de cette cérémonie qui vient couronner les efforts réalisés par les sociétés cotées. Le prix de la meilleure introduction en Bourse sera encore plus convoité alors que l'année 2021 a enfin connu le redémarrage de ce type d'opérations.

Prenant pleinement en compte l'importance d'inscrire la finance dans une logique responsable et durable, la cérémonie des Investor Awards sera aussi l'occasion de remettre la Palme de l'Empreinte Carbone qui récompense l'entreprise la plus méritante en termes de développement durable notamment au travers de son empreinte carbone. Cette palme s'inscrit dans le cadre des Palmes d'or des jeunes actionnaires, fruit d'une collaboration entre l'EDHEC Business School et la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement (F2iC).

Les entreprises récompensées lors de la cérémonie