Réouverture de Disneyland Paris après quatre mois de fermeture

(Bien lire au §3 que les manèges ont rouvert) PARIS, 15 juillet (Reuters) - Le parc d'attractions Disneyland Paris a rouvert ses portes au public mercredi avec un protocole sanitaire strict après quatre mois de fermeture due à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Réservation préalable, port du masque et distanciation physique d'un mètre sont désormais exigés dans le premier parc à thème d'Europe. Les premiers visiteurs, un serre-tête Mickey sur la tête, exprimaient dans la matinée leur joie en dansant à l'entrée. Le site de Walt Disney DIS.N a mis à la disposition du public des centaines de bornes de gel désinfectant dans tout le parc. Les manèges ont rouvert mais certains spectacles ou événements ne seront toujours pas disponibles ou pourront être modifiés en fonction des conditions sanitaires. Les aires de jeux et les ateliers de maquillage restent pour l'instant fermés. Samedi, le Disney World d'Orlando, en Floride, a rouvert ses portes malgré une flambée de nouveaux cas dans cet Etat. A Hong Kong, le groupe a cependant décidé de fermer à nouveau son parc en raison d'une hausse des cas de contaminations. (Charles Platiau et Noémie Olive; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +1.91%