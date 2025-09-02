Rentrée télé: 4 millions de téléspectateurs pour Salamé, jusqu'à 1,5 million pour Hanouna

La journaliste Léa Salamé lors de la présentation de la nouvelle saison de France Télévisions à Paris le 8 juillet 2025 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Pour ses débuts au 20h00 de France 2, Léa Salamé a été regardée lundi soir par 4 millions de téléspectateurs en moyenne, toujours loin derrière le JT de TF1 (5,4 millions), selon les chiffres de Médiamétrie publiés mardi.

L'autre star qui faisait sa rentrée télé, Cyril Hanouna, a attiré entre 1,3 et 1,5 million de téléspectateurs durant la dernière heure de sa nouvelle émission "Tout beau tout 9" sur W9, de 20h15 à 21h15.

Léa Salamé, ex-star de la matinale de la radio France Inter, a pris les rênes du JT de France 2 à la place d'Anne-Sophie Lapix. Elle a pour mission de combler l'écart d'audience qui s'est creusé avec le JT de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

Pour ses débuts, elle a réalisé un score qualifié de "décevant" par le site spécialisé Puremédias, qui relève tout de même que "le 20 heures de France 2 n'avait pas atteint les 4 millions de téléspectateurs depuis le 5 mai".

"L'année dernière, pour sa rentrée le mercredi 4 septembre 2024, Anne-Sophie Lapix avait convaincu 4,03 millions de fidèles", relève Puremédias.

Le premier JT de Léa Salamé a réalisé une part d'audience (proportion des téléspectateurs qui le suivaient) de 21,1%, contre 28,7% pour celui de Gilles Bouleau.

Tous ces chiffres correspondent à la première partie des deux journaux. Sur la seconde, durant laquelle Gilles Bouleau interviewait le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, TF1 est toujours largement en tête (5,4 millions contre 3,7 million).

Pour sa part, Cyril Hanouna a fait un retour en direct à la télé six mois après l'arrêt de sa précédente émission, "Touche pas à mon poste" ("TPMP") sur C8.

Cette chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes à cause des dérapages de son animateur vedette, a cessé d'émettre après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

L'animateur Cyril Hanouna, lors de son audition devant une commisssion parlementaire à l'Assemblée nationale à Paris, le 14 mars 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Entouré de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna a proposé lundi une émission proche de celle qu'il présentait précédemment. Découpée en plusieurs partie, elle a attiré de 800.000 téléspectateurs (6,8% de PDA) entre 18h25 et 19h15 à 1,5 million (7,7% de PDA) entre 21h00 et 21h15, tranche la plus suivie.

Bien que les comparaisons soient difficiles en raison des découpages, ces ordres de grandeur sont comparables à ceux des audiences de "TPMP".