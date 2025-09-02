Wall Street ouvre en nette baisse, commerce et emploi incitent à la prudence

Un panneau de rue pour Wall Street est suspendu devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert mardi dans le rouge au retour d'un week-end prolongé, les investisseurs se montrant prudents face à l'incertitude commerciale et avant la publication d'une série de données clés attendues dans les prochains jours.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 444,10 points, soit 0,98% à 45.100,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,32% à 6.374,85 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,80%, soit 386,16 points, à 21.069,39 points.

La prudence domine les marchés au retour du week-end prolongé du "Labor Day", la décision d'une cour d'appel américaine selon laquelle la plupart des droits de douane imposés par Donald Trump sont illégaux renforçant les craintes des investisseurs et faisant progresser les rendements obligataires.

"Si la Cour suprême juge ces droits de douane illégaux, le gouvernement devra rembourser la totalité de cette somme... Si la dette augmente, les rendements augmenteront également, ce qui causera davantage de difficultés au marché", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Les investisseurs évitent également le risque avant la publication vendredi du rapport clé sur l'emploi du mois d'août.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés tablent sur une probabilité d'environ 92% que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre, des paris qui ont grimpé après un rapport sur l'emploi décevant en juillet et les propos du président de la Réserve fédérale (Fed), qui a reconnu les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole.

La séance est également la première de septembre pour Wall Street, un mois traditionnellement faible pour les marchés d'actions et qui restera sans aucun doute marqué par les doutes quant à l'indépendance de la Fed, que le président Donald Trump continue d'attaquer régulièrement.

Au programme d'une journée par ailleurs plutôt calme, figurent les chiffres de l'indice ISM manufacturier pour le mois d'août, que les investisseurs recevront à 14h00 GMT.

Aux valeurs, PepsiCo prend 4,6% après qu'Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital du groupe pour un montant de quatre milliards de dollars (3,42 milliards d'euros), ajoutant qu'il prévoyait de relancer la croissance du groupe et de stimuler le cours de Bourse du fabricant de boissons.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)