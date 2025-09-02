Le fonds activiste Elliott cible PepsiCo, investit $4 mds au capital

Le logo PepsiCo est visible à l'extérieur d'une usine à Leicester

Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital de PepsiCo pour un montant de quatre milliards de dollars (3,42 milliards d'euros) et annoncé qu’il prévoyait de relancer la croissance du groupe et de stimuler le cours de Bourse du fabricant de boissons.

PepsiCo doit mener un examen opérationnel et mettre en place une supervision ainsi qu'une structure autour de cette revue, a déclaré l'investisseur activiste lors d'une présentation au conseil d'administration de l'entreprise.

Le groupe américain fait face à une demande fluctuante dans le secteur des snacks et s'est efforcé de répondre à l'évolution des préférences des consommateurs vers des boissons et des sodas plus sains, en investissant notamment dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius.

Le titre PepsiCo, qui a perdu environ un quart de sa valeur depuis son record historique atteint en mai 2023, grimpait d'environ 5% mardi dans les échanges en avant-Bourse.

Elliott a déjà mené des campagnes activistes auprès d'entreprises telles que Honeywell, où il a orchestré la scission du fabricant de machines lourdes, et Starbucks, où il a fait pression pour un changement de direction.

Elliott et PepsiCo n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

(Rédigé par Juveria Tabassum, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)