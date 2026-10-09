 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rentabilité en nette hausse pour Exail Technologies
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 08:14

Ajouter Boursorama à vos sources

Porté par la robotique maritime, la navigation et la photonique, le groupe a affiché de très solides performances opérationnelles, marquées par une forte amélioration de sa rentabilité. Le semestre a été également marqué par des ajustements comptables rétrospectifs liés à son futur rapprochement avec Thales.

Le groupe a enregistré des prises de commandes de 228 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année (en croissance hors effet d'un contrat exceptionnel de 400 millions d'euros signé début 2025). Le carnet de commandes dépasse désormais 1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires a atteint 275 millions d'euros ( 25% ou 27% en organique), notamment grâce au segment Navigation et Robotique maritime ( 33%). De son côté, l'Ebitda courant a flambé de 43%, à 63 millions d'euros, portant la marge d'Ebitda courant à 22,9% ( 3 points). Le résultat d'exploitation s'est quant à lui élevé à 46 millions d'euros ( 61%).

A la suite de l'annonce en juillet 2026 du projet d'acquisition d'Exail Technologies par Thales, une revue des contrats conclus en 2022 lors du rachat d'iXblue a été menée. Cette réévaluation des instruments détenus par ICG et par certains salariés a conduit à des retraitements comptables rétrospectifs (norme IAS 8). Ces ajustements se traduisent au 30 juin 2026 par un impact opérationnel non cash de 57 millions d'euros correspondant aux charges de paiement en actions, portant les autres éléments opérationnels à -69 millions d'euros et conduisant à un résultat opérationnel consolidé de -23 millions d'euros. Il y a également des charges financières non cash de 63 millions d'euros et un résultat net consolidé de -87 millions d'euros.

La société souligne que ces retraitements sont purement comptables, sans effet sur l'Ebitda courant, le résultat d'exploitation, la trésorerie ou les termes du projet d'offre avec Thales.

Le projet de rapprochement annoncé le 6 juillet 2026 prévoit l'acquisition par Thales de la participation de 35,51% de la famille Gorgé au prix de 134 euros par action, d'ici au troisième trimestre 2027, suivie du lancement d'une offre publique obligatoire sur le solde des actions et ODIRNANE.

Fort de ces résultats, Exail Technologies confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2026 : une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une croissance de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
124,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Près du lycée Sophie-Germain à Paris le 9 octobre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )
    Mouvement lycéen: encore des blocages, avant l'arrivée annoncée de profs remplaçants
    information fournie par AFP 09.10.2026 09:38 

    Un peu moins de 150 lycées restent fermés vendredi en France au lendemain de l'annonce par le gouvernement du déploiement en urgence de 3.000 professeurs remplaçants, une première réponse à l'une des revendications de jeunes mobilisés qui appellent à une nouvelle ... Lire la suite

  • Un employé contrôle une boîte de Vache qui rit dans l'usine de Lons-le-Saunier, dans le Jura, le 6 octobre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    De l'IA dans le fromage: dans son usine centenaire, la Vache rit encore
    information fournie par AFP 09.10.2026 09:32 

    Née en Franche-Comté dans l'entre-deux-guerres, la célèbre Vache qui rit fête les 100 ans de son usine historique de Lons-le-Saunier, où elle recourt au numérique et à l'intelligence artificielle pour moderniser la production des fameuses portions triangulaires ... Lire la suite

  • une Porsche 911 Turbo S (Crédit: redcharlie / Unsplash)
    Recul des livraisons pour Porsche AG
    information fournie par Zonebourse 09.10.2026 09:20 

    La société a annoncé avoir livré 178 532 véhicules à ses clients à travers le monde sur les neuf premiers mois de l'année, contre 212 509 unités un an plus tôt. L'évolution des livraisons au troisième trimestre s'inscrit dans la continuité des tendances observées ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 09.10.2026 09:16 

    Les Bourses européennes rebondissent vendredi, rassurées par le repli des cours du pétrole et par des précisions sur le chiffre d'affaires d'OpenAI, des informations contradictoires ayant ravivé jeudi les doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,25 -0,85%
CAC 40
7 790,75 +0,79%
HAFFNER ENERGY
0,693 +3,90%
2CRSI
24,52 +4,61%
SOITEC
159,8 +4,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank