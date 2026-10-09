Rentabilité en nette hausse pour Exail Technologies

Porté par la robotique maritime, la navigation et la photonique, le groupe a affiché de très solides performances opérationnelles, marquées par une forte amélioration de sa rentabilité. Le semestre a été également marqué par des ajustements comptables rétrospectifs liés à son futur rapprochement avec Thales.

Le groupe a enregistré des prises de commandes de 228 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année (en croissance hors effet d'un contrat exceptionnel de 400 millions d'euros signé début 2025). Le carnet de commandes dépasse désormais 1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires a atteint 275 millions d'euros ( 25% ou 27% en organique), notamment grâce au segment Navigation et Robotique maritime ( 33%). De son côté, l'Ebitda courant a flambé de 43%, à 63 millions d'euros, portant la marge d'Ebitda courant à 22,9% ( 3 points). Le résultat d'exploitation s'est quant à lui élevé à 46 millions d'euros ( 61%).

A la suite de l'annonce en juillet 2026 du projet d'acquisition d'Exail Technologies par Thales, une revue des contrats conclus en 2022 lors du rachat d'iXblue a été menée. Cette réévaluation des instruments détenus par ICG et par certains salariés a conduit à des retraitements comptables rétrospectifs (norme IAS 8). Ces ajustements se traduisent au 30 juin 2026 par un impact opérationnel non cash de 57 millions d'euros correspondant aux charges de paiement en actions, portant les autres éléments opérationnels à -69 millions d'euros et conduisant à un résultat opérationnel consolidé de -23 millions d'euros. Il y a également des charges financières non cash de 63 millions d'euros et un résultat net consolidé de -87 millions d'euros.

La société souligne que ces retraitements sont purement comptables, sans effet sur l'Ebitda courant, le résultat d'exploitation, la trésorerie ou les termes du projet d'offre avec Thales.

Le projet de rapprochement annoncé le 6 juillet 2026 prévoit l'acquisition par Thales de la participation de 35,51% de la famille Gorgé au prix de 134 euros par action, d'ici au troisième trimestre 2027, suivie du lancement d'une offre publique obligatoire sur le solde des actions et ODIRNANE.

Fort de ces résultats, Exail Technologies confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2026 : une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une croissance de l'Ebitda courant supérieure à celle des revenus.