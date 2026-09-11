Rent the Runway en hausse après une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel et une réduction de sa perte nette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action de la société de location de vêtements Rent the Runway RENT.O progresse d'environ 9 % à 3,07 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé d’environ 21 % pour atteindre 97,7 millions de dollars, grâce à la hausse des ventes d’abonnements et de location, les clients multipliant les achats supplémentaires

** La société affiche une perte nette trimestrielle de 12,9 millions de dollars, contre 26,4 millions de dollars un an plus tôt

** Paige Thomas, directrice commerciale, est nommée directrice générale; Mme Thomas était auparavant directrice des achats et de l’innovation produit chez Signet Jewelers SIG.N

** Depuis la dernière clôture, l'action a perdu 64,4 % depuis le début de l'année