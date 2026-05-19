La Bourse de Paris repasse au-dessus du seuil des 8.000 points

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a ouvert en hausse mardi, portée par la dernière annonce du président américain Donald Trump de renoncer à des frappes prévues contre l'Iran, qui a endigué la montée des prix du pétrole et des taux d'intérêt.

Vers 11H00, l'indice du CAC 40 repassait au-dessus de la barre des 8.000 points, avec une hausse de 72,15 points (+0,90%) à 8.060 points.

La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait également enregistré des petits gains (36,89 points, +0,49%, à 7.987,49 points).

Les investisseurs parisiens ajustent leurs décisions (prises de risques ou de bénéfices) aux derniers développements de la guerre au Moyen-Orient, aux tendances inflationnistes et aux perspectives de l'intelligence artificielle (IA), par-delà l'horizon du conflit.

En l'occurrence, Paris et les Bourses européennes semblent accueillir favorablement la dernière annonce du président américain.

Donald Trump a annoncé lundi avoir annulé au dernier moment une nouvelle attaque qui aurait dû avoir lieu selon lui mardi contre l'Iran, assurant qu'il existait de "très bonnes chances" de parvenir à un accord avec Téhéran.

"Dans ce contexte, les opérateurs restent obsédés par le risque d'un blocage prolongé du détroit d’Ormuz, véritable artère énergétique mondiale par laquelle transitent près de 20% du pétrole consommé sur la planète", tempère l'analyste John Plassard pour Cité Gestion.

Prix du pétrole en baisse mais toujours élevés

Vers 11H00, le Brent de la mer du Nord s'échangeait à 110,25 dollars (-1,65%), contre 107,50 dollars pour le WTI américain (-1,07%).

La hausse des prix du pétrole alimente le risque d'inflation de nature à se propager à l'ensemble de l'économie.

Face à ce risque qui menace d'éroder la valeur réelle de leur capital avancé, les créanciers demandent aux Etats et aux entreprises une prime de risque sous la forme d'une hausse des taux d'intérêt sur le marché de la dette.

Mardi matin, le rendement des emprunts allemands sur dix ans revenait à 3,14% et son équivalent français à 3,77%.

"Derrière cette remontée brutale des rendements, les marchés commencent à intégrer un scénario beaucoup plus inflationniste lié à l’envolée durable des prix du pétrole, alors que le conflit au Moyen-Orient continue de bloquer toute perspective crédible de réouverture du détroit d'Ormuz", développe John Plassard.

Vallourec décroche après l'annonce d'ArcelorMittal

A l'indice élargi SBF 120, le titre de Vallourec subissait une sévère correction (-7,17%).

Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé mardi avoir vendu 10% des actions de Vallourec, dont il reste le premier actionnaire, ce qui faisait chuter le cours du spécialiste français des tubes sans soudure.

A l'indice du CAC 40, toutes les valeurs progressaient sauf quatre d'entre elles, dont STMicroelectronics (micro-processeurs, -1,41% à 51,68 euros).

Le géant du secteur Nvidia, première capitalisation mondiale, doit annoncer mercredi soir à New York ses résultats trimestriels, l'événement boursier de la semaine.

Les prises de bénéfice "se concentrent actuellement sur les secteurs technologiques et, plus particulièrement, sur les valeurs liées à l’IA", résume l'analyste Andreas Lipkow de CMC Markets.