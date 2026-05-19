 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bourse de Paris repasse au-dessus du seuil des 8.000 points
information fournie par AFP 19/05/2026 à 11:28

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a ouvert en hausse mardi, portée par la dernière annonce du président américain Donald Trump de renoncer à des frappes prévues contre l'Iran, qui a endigué la montée des prix du pétrole et des taux d'intérêt.

Vers 11H00, l'indice du CAC 40 repassait au-dessus de la barre des 8.000 points, avec une hausse de 72,15 points (+0,90%) à 8.060 points.

La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait également enregistré des petits gains (36,89 points, +0,49%, à 7.987,49 points).

Les investisseurs parisiens ajustent leurs décisions (prises de risques ou de bénéfices) aux derniers développements de la guerre au Moyen-Orient, aux tendances inflationnistes et aux perspectives de l'intelligence artificielle (IA), par-delà l'horizon du conflit.

En l'occurrence, Paris et les Bourses européennes semblent accueillir favorablement la dernière annonce du président américain.

Donald Trump a annoncé lundi avoir annulé au dernier moment une nouvelle attaque qui aurait dû avoir lieu selon lui mardi contre l'Iran, assurant qu'il existait de "très bonnes chances" de parvenir à un accord avec Téhéran.

"Dans ce contexte, les opérateurs restent obsédés par le risque d'un blocage prolongé du détroit d’Ormuz, véritable artère énergétique mondiale par laquelle transitent près de 20% du pétrole consommé sur la planète", tempère l'analyste John Plassard pour Cité Gestion.

Prix du pétrole en baisse mais toujours élevés

Vers 11H00, le Brent de la mer du Nord s'échangeait à 110,25 dollars (-1,65%), contre 107,50 dollars pour le WTI américain (-1,07%).

La hausse des prix du pétrole alimente le risque d'inflation de nature à se propager à l'ensemble de l'économie.

Face à ce risque qui menace d'éroder la valeur réelle de leur capital avancé, les créanciers demandent aux Etats et aux entreprises une prime de risque sous la forme d'une hausse des taux d'intérêt sur le marché de la dette.

Mardi matin, le rendement des emprunts allemands sur dix ans revenait à 3,14% et son équivalent français à 3,77%.

"Derrière cette remontée brutale des rendements, les marchés commencent à intégrer un scénario beaucoup plus inflationniste lié à l’envolée durable des prix du pétrole, alors que le conflit au Moyen-Orient continue de bloquer toute perspective crédible de réouverture du détroit d'Ormuz", développe John Plassard.

Vallourec décroche après l'annonce d'ArcelorMittal

A l'indice élargi SBF 120, le titre de Vallourec subissait une sévère correction (-7,17%).

Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé mardi avoir vendu 10% des actions de Vallourec, dont il reste le premier actionnaire, ce qui faisait chuter le cours du spécialiste français des tubes sans soudure.

A l'indice du CAC 40, toutes les valeurs progressaient sauf quatre d'entre elles, dont STMicroelectronics (micro-processeurs, -1,41% à 51,68 euros).

Le géant du secteur Nvidia, première capitalisation mondiale, doit annoncer mercredi soir à New York ses résultats trimestriels, l'événement boursier de la semaine.

Les prises de bénéfice "se concentrent actuellement sur les secteurs technologiques et, plus particulièrement, sur les valeurs liées à l’IA", résume l'analyste Andreas Lipkow de CMC Markets.

Valeurs associées

NVIDIA
222,3200 USD NASDAQ -1,33%
STMICROELECTRONICS
51,950 EUR MIL -0,88%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • IA : ce qui rassure et ce qui inquiète les investisseurs
    IA : ce qui rassure et ce qui inquiète les investisseurs
    information fournie par Boursorama 19.05.2026 11:39 

    Portés par les résultats des géants de la tech, les investissements dans l'intelligence artificielle continuent d'accélérer à un rythme inédit. Infrastructures, cloud, puces électroniques ou IA “agentique” : la révolution technologique semble s'intensifier, même ... Lire la suite

  • Le ministre suédois de la Défense Pål Jonson (à gauche), le Premier ministre suédois Ulf Kristersson (centre) et le chef d’état-major des armées de la Suède, Michael Claesson, lors d'une conférence de presse à Stockholm, le 19 mai 2026 ( TT News Agency / Lars SCHRODER )
    En plein réarmement, la Suède va acheter quatre frégates au français Naval Group
    information fournie par AFP 19.05.2026 11:23 

    La Suède va acheter quatre frégates de défense et d'intervention (FDI) à l'entreprise française Naval Group pour plusieurs milliards d'euros, dans le cadre de son effort de réarmement entrepris depuis le début de la guerre en Ukraine et son adhésion à l'Otan en ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    ArcelorMittal vend 10% des actions de Vallourec, qui chute en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.05.2026 11:15 

    Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé mardi avoir vendu 10% des actions de Vallourec, dont il reste le premier actionnaire, ce qui faisait chuter le cours du spécialiste français des tubes sans soudure peu après l'ouverture de la Bourse de Paris. Ces 10% ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron à l'exposition REuse Economy
    Emmanuel Macron à l'exposition REuse Economy
    information fournie par AFP Video 19.05.2026 11:15 

    Le président de la République, Emmanuel Macron, arrive à l'exposition REuse Economy et visite les stands "alternative au plastique jetable" avant d'y présider un conseil de planification écologique (CPE) délocalisé. IMAGES

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 050,44 +0,79%
Pétrole Brent
110,19 +0,46%
VALLOUREC
24,04 -7,79%
NANOBIOTIX
39,58 -7,35%
SOITEC
146,4 +4,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank