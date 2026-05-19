ArcelorMittal vend 10% des actions de Vallourec, qui chute en Bourse

Le géant de l'acier ArcelorMittal a annoncé mardi avoir vendu 10% des actions de Vallourec, dont il reste le premier actionnaire, ce qui faisait chuter le cours du spécialiste français des tubes sans soudure peu après l'ouverture de la Bourse de Paris.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Ces 10% du capital de Vallourec, soit 23,9 millions d'actions pour un prix total d'environ 667 millions de dollars (573 millions d'euros), ont été vendus auprès d'investisseurs institutionnels, a fait savoir ArcelorMittal dans un communiqué de presse.

"Cette opération souligne notre engagement à investir nos capitaux de manière à générer des rendements clairs et mesurables pour nos actionnaires", a justifié le directeur financier d'ArcelorMittal Genuino Christino, cité dans un communiqué.

Après le règlement définitif de l'opération attendu fin mai, ArcelorMittal restera le premier actionnaire de Vallourec, dont il est entré au capital en 2024, avec 17,3% des parts.

Vers 10H00 heure de Paris, l'action de Vallourec était en baisse de 7,83%, à 24,03 euros, soit quelques centimes au-dessus des 24 euros proposés par ArcelorMittal pour son opération.

La vente a été réalisée grâce à une procédure permettant de placer rapidement un grand nombre d’actions auprès d’investisseurs institutionnels.

Les produits de cette vente "reviendront aux actionnaires d'ArcelorMittal par le biais du programme de rachat d'actions en cours", a précisé le sidérurgiste.

"ArcelorMittal continue de soutenir la stratégie et l'équipe de direction de Vallourec et voit toujours un potentiel de valeur dans cette société," a avancé l'entreprise.