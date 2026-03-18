RenovoRx augmente après une vente d'actions privées de 10 millions de dollars pour financer des essais sur le cancer et le déploiement de dispositifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux RenovoRx RNXT.O augmentent de 5,6 % à 1,02 $ avant le marché

** La société indique qu'elle a levé environ 10 millions de dollars dans le cadre d'une offre d'actions privées sursouscrite menée par des investisseurs institutionnels, avec la participation de la direction.

** Le produit de la vente soutiendra le déploiement commercial de RenovoCath, un dispositif approuvé par la FDA qui délivre des médicaments directement dans les tumeurs cancéreuses afin de limiter les effets secondaires

** Les fonds serviront également à financer l'étude de phase avancée d'une thérapie combinée expérimentale pour le cancer du pancréas, qui est difficile à traiter

** L'entreprise vise à atteindre le seuil de rentabilité et à terminer le recrutement pour l'essai d'ici la mi-2026, les résultats étant attendus en 2027

** Les actions ont augmenté de ~15% depuis le début de l'année contre une chute de ~35% en 2025