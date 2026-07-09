Renouvelables : TotalEnergies cède ses activités de génération distribuée solaire en Europe

Conformément à sa stratégie de recentrage de son développement renouvelable sur les fermes solaires et éoliennes de grande taille pour tirer parti des effets d'échelle, TotalEnergies annonce avoir finalisé la cession de l'ensemble de ses actifs solaires distribués (environ 170 MW) majoritairement sur toitures, dans 7 pays d'Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Luxembourg) à Amarenco et à AMPYR Distributed Energy. La compagnie pétrolière met ainsi fin à ses activités de génération distribuée dans ces pays.

Amarenco et AMPYR Distributed Energy, continueront à opérer les actifs afin de garantir la production aux clients. Ces cessions sont sans impact sur le rythme de développement de TotalEnergies dans les renouvelables, qui a installé 8 GW de capacités brutes renouvelables au cours des 12 derniers mois, pour atteindre une capacité brute de 35 GW fin mars 2026 et a pour ambition de poursuivre sur ce même rythme annuel jusqu'en 2030 pour dépasser 75 GW.

La génération distribuée consiste à développer des projets d'une taille généralement inférieure à 3 MW, pour lesquels le modèle de TotalEnergies est moins adapté que pour les projets de production d'électricité renouvelable de plus grande taille qui offrent des effets d'échelle.