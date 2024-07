Renouvelables : TotalEnergies acquiert un portefeuille de projets d’hydroélectricité en Afrique

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

TotalEnergies acquerra également des participations minoritaires dans deux projets en développement au Rwanda (260 MW) et au Malawi (360 MW).

D'une puissance de 250 MW, elle couvre plus de 25% du pic de la demande en électricité du pays.

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord avec Scatec, une entreprise norvégienne d'énergies renouvelables, pour acquérir 100 de sa filiale SN Power qui détient des participations dans des projets renouvelables d'hydroélectricité en Afrique, dans le cadre d'une joint-venture (51% SN Power) avec Norfund and British International Investment (BII). Grâce à cette transaction soumise à certaines conditions précédentes, TotalEnergies acquerra en particulier une participation de 28,3 dans la centrale hydroélectrique de Bujagali, actuellement en opération en Ouganda.

