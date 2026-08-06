Renk et Siemens enregistrent de nouveaux records, mais le marché les traite différemment.

(Zonebourse.com) - Le marché n'en fait qu'à sa tête aujourd'hui. Alors que Renk enchaîne les records et grimpe, Siemens bat lui aussi des sommets... mais baisse. Du côté des publications, SBM Offshore et Glanbia affichent des résultats en forte hausse. A l'inverse, Ionos dévisse, plombé par des performances inférieures aux attentes des investisseurs.

Actions en hausse

WPP ( 22%) : le géant britannique de la communication publie des résultats semestriels en demi-teinte, avec un chiffre d'affaires de 6,37 milliards de livres sterling et un bénéfice en recul, mais la direction signale des signes d'amélioration qui rassurent les investisseurs malgré les pertes de budgets clients.

Glanbia PLC ( 8%) : le groupe irlandais spécialisé dans la nutrition profite de résultats semestriels encourageants, avec un chiffre d'affaires de 2,08 milliards de dollars au premier semestre. Le marché salue également la progression du bénéfice attribuable, signal d'une rentabilité en amélioration sur la période.

SBM Offshore ( 7%) : le constructeur et opérateur néerlandais de plateformes flottantes de production grimpe après la publication de résultats semestriels très solides : le chiffre d'affaires directionnel a plus que doublé à 4,9 milliards de dollars et l'EBITDA directionnel a bondi de 92% à 1,3 milliard de dollars.

Renk ( 4%) : le fabricant allemand de transmissions pour blindés bondit après avoir enregistré des prises de commandes records, un signal fort de la vigueur de la demande en équipements de défense. Le groupe maintient néanmoins ses prévisions annuelles, tempérant légèrement l'enthousiasme des investisseurs.

Banco BPM ( 4%) : la banque lombarde bondit après la publication d'un solide trimestre et le relèvement de ses perspectives annuelles, dans la foulée de l'échec des discussions avec Monte dei Paschi. L'établissement envisage désormais un rapprochement avec Crédit Agricole Italia, ouvrant une nouvelle piste de consolidation dans le secteur bancaire italien.

Actions en baisse

Siemens AG (-5%) : le conglomérat industriel allemand recule malgré la publication, le 6 août, de résultats trimestriels record : bénéfice industriel historique, commandes au sommet et perspectives annuelles relevées grâce à l'essor des centres de données. Le marché semble avoir eu de trop grandes attentes que le groupe n'a pas su satisfaire malgré ses records.

Ionos (-4%) : le fournisseur allemand d'hébergement web et de solutions cloud pâtit de la publication de ses résultats du premier semestre 2026, au cours de laquelle le chiffre d'affaires manque significativement les attentes des analystes, pesant sur la confiance du marché.

Adecco (-3%) : le numéro un mondial du travail temporaire est sanctionné par ses résultats semestriels, malgré une amélioration de la rentabilité au deuxième trimestre : le BPA ajusté progresse de 31% à 0,61 euro et l'EBITA hors éléments exceptionnels gagne 21% en organique.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.