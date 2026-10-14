RENK et KNDS prolongent un contrat de 130 MEUR pour les chars Leopard 2

Le spécialiste allemand des systèmes de propulsion militaire a annoncé l'extension d'une commande portant sur des transmissions destinées aux chars Leopard 2 et aux véhicules de la même famille. Les livraisons s'échelonneront de 2029 à 2032.

RENK Group et KNDS Deutschland ont convenu d'élargir leur contrat de fourniture de transmissions HSWL 354, pour un montant d'environ 130 millions d'euros. La commande comprend également les unités de commande TCS-354A et les sélecteurs de vitesses G4MA11.

Cet accord s'inscrit dans le renforcement de la production des Leopard 2 et prolonge une coopération industrielle de plus de 40 ans entre les deux entreprises.

En juin 2026, RENK avait lancé la fabrication de sa 4 000e transmission HSWL 354. Selon KNDS, environ 3 300 chars Leopard 2 et véhicules dérivés sont actuellement en service dans les forces armées de 23 pays.

Le titre RENK a conclu la séance sur un gain de 2,7% à Francfort mais affiche une contraction de l'ordre de 35% depuis le début de l'année.