RENK délaissé à Francfort après ses résultats, le FCF déçoit
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 09:57
RENK Group a enregistré en 2025 un EBIT ajusté de 230 MEUR (en ligne avec le consensus de 231 MEUR), en hausse de 21,7% sur un an, atteignant ainsi le haut de la fourchette de prévisions du groupe.
Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 19,8% pour atteindre 1,37 MdEUR (consensus : 1,35 MdEUR).
Dans le détail, la division Vehicle Mobility Solutions a affiché la plus forte croissance avec un chiffre d'affaires de 872 MEUR, en hausse de 24,8% sur un an, le segment Marine & Industry a vu son chiffre d'affaires progresser de 15,3% à 380 MEUR, tandis que l'activité Slide Bearings a fait preuve de résilience dans un environnement industriel difficile, avec un chiffre d'affaires en hausse de 2,5% à 128 MEUR.
La dynamique commerciale est restée soutenue avec une prise de commandes record de 1,57 MdEUR, en hausse de 9% par rapport à 2024. Le carnet de commandes a atteint un nouveau sommet historique de 6,68 MdsEUR à fin décembre 2025, contre 4,96 MdsEUR un an plus tôt. Le ratio book-to-bill s'établit à 1,2x sur l'exercice, malgré le report d'environ 200 MEUR de commandes à 2026.
"Notre stratégie consistant à mettre clairement l'accent sur les technologies de défense porte ses fruits - nous enregistrons le chiffre d'affaires, les prises de commandes et le carnet de commandes les plus élevés de l'histoire de l'entreprise", a commenté le CEO Alexander Sagel.
Fort de ces résultats, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 10 juin 2026 un dividende de 0,58 EUR par action, en hausse de 38% par rapport à 2024.
Pour 2026, RENK anticipe la poursuite de sa trajectoire de croissance et prévoit un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 MdEUR ainsi qu'un EBIT ajusté compris entre 255 MEUR et 285 MEUR.
L'avis des analystes
Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 75 euros. L'analyste évoque des résultats annuels globalement conformes aux attentes mais pointe un flux de trésorerie disponible inférieur aux attentes, à 67 MEUR, soit environ 12% sous le consensus, pénalisé par un impact plus marqué que prévu du besoin en fonds de roulement lié notamment aux créances. Enfin, la note indique que les perspectives 2026 restent larges avec un EBIT attendu entre 255 et 285 millions d'euros.
De son côté, Berenberg confirme également son avis à l'achat sur le titre RENK, avec un objectif de cours inchangé à 76 euros. L'analyste pointe lui aussi un flux de trésorerie disponible inférieur au consensus, dû au décalage d'environ 200 millions d'euros de commandes de défense vers 2026 et au report des acomptes associés. La note indique par ailleurs que les perspectives 2026 apparaissent légèrement inférieures au consensus mais estime que ces prévisions intègrent "un certain niveau de prudence". Le broker met aussi en avant l'attente d'une accélération des commandes de défense, notamment en Allemagne.
Enfin, All Invest Securities évoque "un exercice 2025 globalement en ligne, dans un contexte de forte demande pour les solutions de propulsion militaires, tandis que les perspectives 2026 ressortent globalement en ligne avec les attentes du marché".
