ReNew signe un pacte avec Google pour la construction d'un projet solaire de 150 MW en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne ReNew Energy Global RNW.O a déclaré mardi avoir signé un accord à long terme avec Alphabet's

GOOGL.O Google pour développer un projet solaire de 150 mégawatts dans l 'État du Rajasthan , dans l'ouest de l'Inde.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'accord est conforme à l'objectif de Google de fonctionner entièrement avec de l'énergie sans carbone d'ici 2030, et intervient alors que l'Inde s'efforce de doubler sa capacité de production d'électricité à partir de combustibles non fossiles pour atteindre 500 gigawatts d'ici à la fin de la décennie.

D 'autres géants américains de la technologie , tels qu'Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , signent également des accords à grande échelle sur les énergies renouvelables dans le monde entier afin de décarboniser les centres de données gourmands en énergie.

PAR LES CHIFFRES

Le projet solaire de 150 MW, dont la mise en service est prévue pour 2026, devrait produire environ 425 000 mégawattheures d'électricité propre par an, ce qui, selon l'entreprise, équivaut à alimenter plus de 360 000 foyers indiens.

ReNew fait partie des plus grands producteurs d'électricité indépendants de l'Inde , mais est cotée aux États-Unis, et possède un portefeuille d'énergie propre d'environ 18,5 GW au début de l'année 2025.

CITATIONS CLÉS

"...l'accord () apporte une nouvelle capacité solaire sur le réseau dans une région clé, et aide à traiter des portions difficiles des émissions de notre chaîne de valeur", a déclaré Vrushali Gaud, directrice mondiale des opérations climatiques chez Google.