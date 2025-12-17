Palo Alto Networks progresse, JP Morgan reprenant sa couverture avec la note "overweight"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 décembre - ** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O augmentent de 1,8 % à 190,37 $ avant le marché ** JP Morgan reprend la couverture avec une note de "surpondération"; fixe le PT à 235 $, ce qui implique une hausse de 26,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La maison de courtage déclare que l'acquisition de Chronosphere (3,35 milliards de dollars) et l'acquisition en cours de CyberArk (25 milliards de dollars) sont des initiatives stratégiques qui "renforcent l'histoire de la plateformisation de PANW"
** La note moyenne de 54 analystes est "acheter", leur PT médian est de 230 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 2,8 % cette année
