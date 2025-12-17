Amazon grimpe en avant-Bourse après des informations sur un potentiel investissement de $10 mds dans OpenAI

Un technicien travaille dans un centre de données AI d'Amazon Web Services à New Carlisle

Amazon.com grimpe mercredi dans les échanges avant-Bourse après qu'une sources a indiqué que le géant américain pourrait investir environ 10 milliards de dollars (8,54 milliards d'euros) dans OpenAI.

A Wall Street, l'action Amazon prend environ 1,4% à 225,68 dollars avant l'ouverture du marché.

Le potentiel investissement d'Amazon dans OpenAI, révélé par le média The Information et confirmé par une source, porterait la valorisation d'OpenAI, créateur de ChatGPT, à plus de 500 milliards de dollars.

Les négociations entre les deux entreprises sont "très fluides", a déclaré la source sous le sceau de l'anonymat.

Amazon et OpenAI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires dans l'immédiat.

Le mois dernier, Amazon et OpenAI ont signé un accord pluriannuel de 38 milliards de dollars pour la fourniture de services d'informatique dématérialisée ("cloud").

OpenAI prépare par ailleurs une introduction en Bourse (IPO), une stratégie qui pourrait la valoriser jusqu'à 1.000 milliards de dollars.

(Rédigé par Tharuniyaa Lakshmi à Bangalore, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)