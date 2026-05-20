Rencontre "entre amis" prévue à Pékin entre Poutine et Xi

par Liz Lee et Ethan Wang

Les présidents chinois et russe se rencontreront mercredi à Pékin pour un sommet présenté comme un tête-à-tête intime entre de "vieux amis" lors duquel des questions bilatérales et internationales seront abordées.

Vladimir Poutine est arrivé mardi en Chine pour un sommet avec Xi Jinping, quelques jours seulement après que ce dernier a rencontré le président américain Donald Trump.

La visite du chef du Kremlin, qui a appelé Xi Jinping son "cher ami" et a été qualifié d'"ami de longue date" par le dirigeant chinois, intervient alors que les échanges bilatéraux entre la Russie et la Chine reprennent après avoir connu une baisse en 2025.

Le président russe est accompagné d'une délégation composée notamment de ministres et de chefs d'entreprises et de banques.

Le Kremlin a déclaré que quelque 40 documents devraient être signés et qu'une déclaration commune de 47 pages sur le renforcement du partenariat entre la Chine et la Russie sera publiée durant la visite de Vladimir Poutine.

Une déclaration portant sur l'établissement d'un ordre mondial multipolaire et d'un "nouveau genre de relations internationales" devrait également être adoptée par les deux dirigeants, a dit un conseiller du Kremlin.

(Liz Lee et Ethan Wang, avec Vladimir Soldatkin à Moscou; version française Camille Raynaud)