Renaut: nouvelle directrice des opérations chez Alpine information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 15:37









(CercleFinance.com) - Renault annonce la nomination, à compter du 1er avril, de Capucine Lorenzi en tant que Chief Operating Officer (COO - soit directrice des opérations) de la marque Alpine.



Dans ses nouvelles fonctions, Capucine Lorenzi sera responsable de la performance globale des opérations. Elle coordonnera également les projets transversaux afin d'assurer rapidité, cohérence et efficacité dans la mise en oeuvre de la stratégie d'Alpine.



Capucine Lorenzi a rejoint la marque Alpine en tant que Directrice des Achats, il y a un an, après 20 ans d'expérience dans le domaine des Achats dont une expertise en matière de stratégie d'approvisionnement premium.



Dans le cadre de ses fonctions de Directrice des Achats, elle continuera à être rattachée fonctionnellement à François Provost, Renault Group Chief Procurement, Partnerships & Public Affairs Officer.







