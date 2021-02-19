Renault vise un free cash flow positif en 2021 si la BCE autorise le versement des dividendes de RCI-CFO
Reuters•19/02/2021 à 09:38
19 février (Reuters) - RENAULT RENA.PA :
* VA DEUX FOIS PLUS VITE QUE PRÉVU SUR SES RÉDUCTIONS DE COUTS, POURRAIT ATTEINDRE LES DEUX MILLIARDS D'ÉCONOMIES SUR LES COUTS FIXES DÈS LA FIN 2021-DG
* A ATTEINT SES OBJECTIFS EUROPEENS DE CO2 "RELATIVEMENT CONFORTABLEMENT"-DG
* A ENCORE BEAUCOUP DE PAIN SUR LA PLANCHE AVANT DE REDRESSER SA PERFORMANCE FINANCIERE DE MANIERE DURABLE-DG
* LA PERFORMANCE DU GROUPE EN MATIERE DE FREE CASH FLOW N'A PAS ETE AUSSI BONNE QUE NOUS L'AURIONS AIMÉE, BIEN QUE POSITIVE AU S2-CFO
* CELA EST EN PARTIE IMPUTABLE A L'ABSENCE DE DIVIDENDE DE RCI EN 2020, NOUS AVONS L'INTENTION D'ATTEINDRE UN PAIEMENT TOTAL DE DIVIDENDE D'UN MILLIARD D'EUROS DES QUE POSSIBLE-CFO
* LA DETTE NETTE A AUGMENTÉ DE MANIERE SIGNIFICATIVE MAIS NOUS SOMMES "A L'AISE" AVEC NOS RÉSERVES DE LIQUIDITÉS DE 16,4 MILLIARDS D'EUROS A LA FIN DE L'ANNÉE-CFO
* DIFFICILE DE MESURER L'IMPACT DE LA CRISE DES SEMI-CONDUCTEURS FAUTE DE VISIBILITÉ, MAIS LE PIC DE LA CRISE DEVRAIT ETRE ATTEINT AU T2-DG
* A CHOISI DE NE PAS DONNER DE PREVISIONS POUR 2021 EN RAISON DU MANQUE DE VISIBILITÉ ET DU MAINTIEN DES MESURES DE CONFINEMENT DANS PLUSIEURS PAYS-DG
* EGALEMENT CONFIANT D'ATTEINDRE SES OBJECTIFS DE CO2 EN 2021-DG
* ESPERE QUE LE S2 CETTE ANNÉE RESERVERA DE BONNE SURPRISES COMME LE S2 DE L'ANNÉE PASSÉE-DG
* L'OBJECTIF EST D'ATTEINDRE L'OBJECTIF DE VERSEMENT DE DIVIDENDE DE RCI DES QUE POSSIBLE EN 2021, DES QUE LA REGLEMENTION BANCAIRE LE PERMETTRA-CFO
* VISE CLAIREMENT UN FCF POSITIF EN 2021 SI LA BCE DEBLOQUE LE PAIEMENT DES DIVIDENDES DE RCI, COMME DES AUTRES BANQUES-CFO
* A FAIT DE BONS PROGRES POUR REDUIRE SON POINT MORT DE 30% MAIS N'A PAS ENCORE ATTEINT CET OBJECTIF-CFO
* N'A PAS ÉTÉ CONTACTÉ PAR APPLE SUR LES VOITURES ELECTRIQUES, MAIS OUVERT A TOUTES LES OPPORTUNITÉS-DG
* VA CONTINUER CETTE ANNEE A REDUIRE SES STOCKS, PAS QUESTION DE POUSSER DES VOITURES SUR LE MARCHÉ-DG
Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA
(Reporting By Gilles Guillaume)
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