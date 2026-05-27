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Renault : va tenter de refermer le 'gap' des 30,87E
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 12:43

Renault refranchit les 30E et va tenter de refermer le 'gap' des 30,87E du 7 mai.

Le titre pourrait franchir la MM100 (30,60E) et venir tester la résistance oblique baissière moyen terme qui gravite vers 31,5E.

Objectif technique suivant : la MM200 qui gravite vers 32,6E.

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