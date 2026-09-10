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Renault va produire en Argentine un nouveau pick-up pour accélérer hors d'Europe
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 16:29
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Vue intérieure d'un pick-up concept Renault Niagara

Vue intérieure d'un pick-up concept Renault Niagara

Renault Group a dévoilé jeudi ‌un nouveau pick-up, nommé Niagara et doté d'une silhouette peu courante dans la panoplie ​du constructeur automobile français mais indispensable pour réussir en Amérique latine, une région clé pour sa stratégie de croissance hors d'Europe.

Le groupe au losange veut développer ses ventes en ​Amérique latine, en Inde et en Corée du Sud afin de réduire sa dépendance à un continent européen de ​plus en plus compétitif avec l'arrivée de ⁠nouvelles marques chinoises, et où il a réalisé encore plus de 70% de ‌ses ventes au premier semestre.

Plus long que l'actuel Renault Oroch, à qui il succède, le Niagara joue la carte de la nouveauté pour ​s'attaquer aux leaders du marché ‌des "half-ton pick-up trucks", le Fiat Toro, le Ford Maverick, le ⁠Chevrolet Montana ou le Ram Rampage.

"Nous sommes un outsider, mais un outsider solide", a dit Frédéric Clermont, vice président produits VUL (véhicules uilitaires légers), au cours d'une conférence de presse. "Nous ⁠ne partons pas ‌de zéro, nous avons un solide track record dans le véhicule utilitaire."

Si ⁠la voiture s'adresse essentiellement à une clientèle professionnelle, la conception de sa double ‌cabine et de son plateau intégré dans la silhouette, ainsi que les ⁠éléments de confort à bord, la rendent plus polyvalente pour un ⁠usage privé, les soirs ‌et les week-ends.

Destiné à un segment de marché qui peut peser jusqu'à 30% des ​ventes de véhicules en Amérique latine, Niagara ‌reprend aussi les incontournables codes du pick-up américain, avec une imposante face avant, des barres de sécurité Saint-Antoine ​décoratives et le nom gravé en grosses lettres sur le panneau arrière.

La voiture, assemblée dans l'usine argentine du groupe à Cordoba, un site spécialisé dans les ⁠pick-ups depuis les années 1960 et doté d'une capacité de production annuelle de 125.000 unités, sera commercialisée essentiellement au Brésil, en Argentine et en Colombie.

Au premier semestre, le Brésil était le septième marché du groupe Renault et l'Argentine le 13e, mais hors de la région Europe-Turquie-Maroc, les deux pays viennent respectivement en première et quatrième position.

(Reportage Gilles Guillaume, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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