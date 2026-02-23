Renault va prendre le contrôle de Flexis

Renault Group RENA.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec Volvo Group VOLVb.ST et CMA CGM pour prendre l'intégralité du capital de Flexis, coentreprise fondée par les trois groupes dans les fourgons électriques.

Selon un communiqué de Renault, Volvo et CMA CGM vont respectivement céder leurs participations de 45% et 10% dans Flexis au constructeur automobile français.

Renault Group supervisera ainsi le développement de cette toute nouvelle gamme de véhicules utilitaires légers, entièrement électriques, dont la production devrait commencer d'ici la fin 2026, comme prévu initialement.

Dans la continuité du partenariat de longue date entre Renault Group et Volvo Group sur les véhicules utilitaires légers, Volvo Group, via Renault Trucks, commercialisera également le véhicule à partir de 2027, précise le communiqué.

L'accord conclu entre Renault, Volvo et CMA CGM pourrait être effectif d'ici à la fin du premier semestre 2026, est-il souligné.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)