La Bourse de Paris prudente après la défaite de Trump sur les droits de douane

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en timide baisse lundi, l'optimisme suscité par le revers majeur infligé vendredi par la Cour suprême américaine aux droits de douane de Donald Trump laissant désormais place à la prudence face aux incertitudes autour de la question douanière.

Vers 09H45 heure de Paris, l'indice CAC 40 perdait 0,12% soit 10,37 points, pour s'établir à 8.505,12 points.

Vendredi, l'indice vedette avait grimpé de 1,39%, terminant à 8.515,49 points, dépassant son précédent record en clôture touché deux jours plus tôt. Le CAC 40 a même culminé à 8.529,00 points, signant aussi un nouveau record en séance.

La Cour suprême des Etats-Unis a jugé vendredi que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane sur de nombreux produits entrant aux Etats-Unis, infligeant un sérieux revers au président américain qui a annoncé dans la foulée avoir signé depuis le Bureau ovale un décret imposant une nouvelle taxe douanière mondiale de 10%.

Samedi, il a ensuite annoncé faire passer ses nouveaux droits de douane mondiaux de 10 à 15% "avec effet immédiat".

"La Cour suprême rappelle qu'un régime (douanier) mondial ne peut pas être créé via une simple loi d'urgence, redéfinissant ainsi les limites du pouvoir présidentiel", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

"Mais Donald Trump a immédiatement réagi en utilisant d'autres outils juridiques, montrant que la stratégie (douanière) se transforme plutôt qu'elle ne disparaît", poursuit-il.

"Les nouvelles annonces du président américain en matière de droits de douane ont déjà dissipé l'euphorie initiale suscitée par le verdict", remarque Andreas Lipkow pour CMC Markets.

"Personne ne sait ce qui va suivre. La Maison Blanche a affirmé que les accords bilatéraux déjà conclus restaient valables, mais personne ne comprend comment les partenaires commerciaux pourraient se voir imposer 15% supplémentaires tout en conservant leurs accords initiaux", résume Ipek Ozkardeskaya.

"Il n'y a pas non plus de clarté quant à la question de savoir si, et comment, les États-Unis rembourseront les entreprises soumises illégalement aux droits de douane et qui ont probablement déjà répercuté ces coûts sur leurs clients", poursuit-elle.

La commission européenne a exigé dimanche "des éclaircissements complets".

Dassault Systèmes change de tête

Le directeur général de Dassault Systèmes, Pascal Daloz, a été nommé président-directeur général de l'éditeur de logiciels français, a annoncé samedi le groupe dans un communiqué après le retrait de l'actuel président.

"J'ai demandé, pour des raisons personnelles, à être libéré de mes obligations de Président du Conseil d'administration de Dassault Systèmes", a déclaré Bernard Charlès, co-fondateur du groupe, cité dans le communiqué.

A la Bourse de Paris, le titre Dassault Systèmes perdait 2,09% à 17,07 euros vers 09H45 heure locale.

