Renault va faire appel de la décision de l'Allemagne dans son litige sur les brevets avec Broadcom
06/02/2026 à 16:29

(Ajout de commentaires de Renault dans les premier et troisième paragraphes)

Renault RENA.PA a annoncé vendredi qu'il ferait appel d'une décision d'un tribunal allemand qui a tranché en faveur du groupe technologique américain Broadcom AVGO.O dans un litige sur les droits de brevet et a demandé l'arrêt des ventes de deux des modèles les plus vendus du constructeur automobile.

Le tribunal régional de Munich a estimé que Renault ne disposait pas de la licence nécessaire pour utiliser certaines connexions de câbles de réseau Ethernet dans ses modèles Megane et Clio.

"Nous la contestons vigoureusement et nous ferons appel sans délai", a déclaré Renault dans un communiqué.

Il a ajouté que l'injonction sur les ventes en Allemagne ne deviendra effective que lorsque certaines conditions auront été remplies par Broadcom.

Renault a également engagé deux actions en justice pour l'invalidation du brevet contesté, ajoutant qu'il pensait avoir de bonnes raisons de le faire.

Ni Broadcom ni le tribunal de Munich n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le magazine économique WirtschaftsWoche avait précédemment rapporté que le verdict n'entrerait pas en vigueur à moins que Broadcom ne verse un dépôt de "plusieurs millions" d'euros et que Renault pourrait également suspendre l'application du jugement en faisant appel ou en cherchant à conclure un accord.

