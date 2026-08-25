Renault : signal baissier validé sous 28,2 puis 27,7 EUR

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Pomas, village audois frappé lundi par une tornade exceptionnelle, "n'a pas été bombardé par des missiles", raconte son maire Hervé Giné, avant d'ajouter: "on a été bombardé par la nature", alors que ses administrés, au milieu des gravats, sont en "état de choc". ...
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(Actualisé avec cours en avant-Bourse du secteur technologique, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,38% pour ...
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par Augustin Turpin Wall Street est vue en hausse et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance mardi, aidées par la baisse des cours pétroliers et un rebond des actions technologiques, après une vague de ventes sur le secteur la veille en amont des ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•25.08.2026•13:16•
Les Cycles Lapierre, une des dernières marques françaises de vélos, ont été placés mardi en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois, à leur demande, a-t-on appris auprès du parquet. "Le redressement judiciaire est ouvert", a indiqué à ...
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