Renault : signal baissier validé sous 28,2 puis 27,7 EUR

Renault enfonce le palier des 28,2 EUR et bascule sous les MM20 et MM50 regroupées à ce niveau

Le signal baissier se trouve validé par l'enfoncement du récent plancher intraday des 27,7 EUR.

Le premier objectif sera le comblement du "gap" des 26,14EUR du 24 juillet puis le retracement du plancher des 25 du 30 juin et 9 juillet dernier.