Renault s'associe à Thales pour produire un 2e drone militaire

(Actualisé avec conférence de presse, précisions)

par Gilles Guillaume et Florence Loeve

Renault Group RENA.PA et Thales TCFP.PA ont annoncé mardi un partenariat stratégique pour développer une filière drone souveraine en France et produire dans une usine française du groupe au losange la munition téléopérée Toutatis de l'électronicien de défense.

Grâce à cette nouvelle coopération - la deuxième pour Renault avec Thales dans la défense et la deuxième pour le constructeur automobile français dans les drones aériens-, la production pourrait démarrer en 2027, avec une capacité de 1.000 unités par mois dès la première année, "marquant une montée en puissance des capacités industrielles françaises dans le domaine", ont ajouté les deux groupes dans un communiqué commun.

Cette annonce a été faite au deuxième jour du salon de la défense Eurosatory, qui se tient jusqu'à vendredi au Nord de Paris, à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Dans un contexte géopolitique instable marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par une remise en question par les Etats-Unis des alliances héritées de la Seconde guerre mondiale, les pouvoirs publics en Europe réfléchissent aux moyens de solliciter des industries extérieures à la défense pour accélérer le réarmement du continent.

Cette réflexion s'applique pour l'heure surtout aux drones, devenus incontournables dans l'arsenal des pays au vu notamment du conflit ukrainien, ainsi qu'à la fonderie de corps creux d'obus.

Renault avait annoncé en février avoir répondu aux sollicitations du ministère des Armées pour contribuer à la réflexion sur des projets pilotés par la Direction générale de l'armement.

"Renault Group apporte au projet "TOUTATIS" son expertise industrielle et les meilleurs standards de l'industrie automobile pour concevoir, industrialiser et produire à grande échelle, dans des délais raccourcis et à coûts réduits", a déclaré le directeur général de Renault, François Provost, cité dans un communiqué.

De son côté, Patrice Caine, le PDG de Thales, a souligné que le drone s'adressera d'abord à des "pays dont le niveau de conflictualité est potentiellement plus élevé qu'en Europe de l'ouest" et qu'il sera essentiellement destiné à l'export.

L'armée française souhaite avant tout rester à jour des innovations et ne pas accumuler des stocks voués à devenir obsolètes, a-t-il ajouté.

PASSAGE A LA VITESSE INDUSTRIELLE

L'actuel drone Toutatis est produit par Thales à raison d'une centaine d'exemplaires par an. Le partenariat avec Renault permettra de multiplier par 100 la cadence, en passant d'une fabrication en impression 3D à l'injection plastique de plus grande série.

François Provost a expliqué que la conception du drone avait été adaptée en conséquence pour permettre un tel volume et réduire les coûts, avec une baisse de jusqu'à 40% du nombre de pièces et fixations.

Interrogé sur le coût de cette nouvelle munition téléopérée par rapport à d'autres existantes comme le Damoclès de KNDS et Delair, ou encore l'Akeron RCX 50 de MBDA, Patrice Caine a répondu qu'il était "super compétitif".

Ce nouveau partenariat pour un drone à courte portée vient s'ajouter pour Renault au projet Chorus avec le droniste Turgis Gaillard, avec un premier démonstrateur de drone, longue portée cette fois, prévu d'ici la fin de l'année, suivi d'une production de 600 drones par mois dans l'usine Renault du Mans (Sarthe), spécialisée dans les châssis automobiles.

Lundi, Renault et Thales ont également présenté ensemble le prototype 4 TROOP, un véhicule 4 roues motrices pouvant embarquer un centre de commandement et des drones de reconnaissance à partir d'une carrosserie de voiture Rafale ou de fourgon Trafic à peine modifiée. nL8N42N0UL

Renault, qui souligne que son coeur de métier reste et restera la conception, la production et la distribution automobile, travaille aussi avec le belge John Cockerill, sur un drone terrestre cette fois, mais ce projet est encore à un stade préliminaire.

John Cockerill Defense (JCD) a racheté en 2024 au constructeur suédois de poids lourds Volvo la société Arquus, principal fournisseur français de véhicules militaires.

Arquus, anciennement Renault Trucks Defense, est spécialisé dans les véhicules blindés de combat – hors chars – et de maintien de l'ordre. L'Etat français et l'Etat belge ont pris au passage une participation de 10% chacun dans Arquus, assorties de droits souverains spécifiques.

Les usines françaises d'Arquus fabriquent le camion transportant le canon Caesar de 155 mm, ainsi que le blindé de reconnaissance et de combat Jaguar ou le véhicule de transport de troupe Griffon, deux éléments clés du programme Scorpion de modernisation de l'armée de terre française.

(Reportage Gilles Guillaume et Florence Loève, édité par Benoit Van Overstraeten)