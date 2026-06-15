Renault s'associe à Thales pour développer un nouveau véhicule militaire

(Actualisé avec citations § 3, cours en Bourse § 10)

Renault RENA.PA a annoncé lundi un partenariat avec le groupe de technologies de défense Thales

TCFP.PA en vue de développer un véhicule tactique, le constructeur automobile poursuivant son entrée sur le marché de l'équipement militaire, dans un contexte d'augmentation des dépenses européennes de défense.

Un prototype de véhicule Civil Multi-Rôles baptisé 4 TROOP et pensé pour répondre aux besoins des forces terrestres, sera présenté lundi lors du salon de la défense Eurosatory qui s'ouvre près de Paris.

Renault aura la capacité de répondre à une demande de production début 2027, ont déclaré à Reuters Maxime Gazier, directeur du programme, et Ombeline Suzanne, directrice des projets spéciaux et des partenariats.

Ce projet s'appuie sur le savoir-faire industriel de Renault et les technologies de communication sécurisées, de connectivité tactique ou encore de coordination opérationnelle de Thales pour créer un véhicule multi-missions pouvant être produit rapidement à un coût optimal, a précisé le constructeur.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et le changement de politique étrangère des États-Unis sous la présidence de Donald Trump ont conduit les pays européens à investir dans le domaine de la défense. Renault avait précédemment dit avoir répondu aux demandes du ministère français de la Défense visant à contribuer à des projets militaires.

Ce 4x4 est équipé d'une motorisation hybride et peut évoluer sur tous les types de terrain, a souligné Renault. Il est destiné à la reconnaissance, à la coordination sur le terrain, à la surveillance de sites et de zones sensibles, ainsi qu'au déploiement de drones et de robots.

Il peut également servir à alimenter certains types d'équipements électriques sur le terrain grâce à sa fonction "Vehicle-to-Load".

Le premier prototype de son drone devrait effectuer son premier vol avant la fin de l'année, a déclaré la semaine dernière à Reuters le Président directeur général de Renault, François Provost.

La société prévoit d'assembler les drones dans son usine du Mans, spécialisée dans les châssis automobiles, avec une capacité de production pouvant atteindre 600 unités par mois.

A Paris, vers 11h55 GMT, l'action Renault prenait 5,8% à 29,38 euros.

(Gilles Guillaume, Gus Trompiz, Florence Loeve et Dominique Patton; version française Rihab Latrache et Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)