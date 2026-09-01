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Renault : ricoche sous 30 EUR, corrige en direction de 28 EUR
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 12:47
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Le marché sanctionne la chute de -4,6% des ventes de Renault en France au cours du mois d'août (alors que les immatriculations des principaux concurrents -Stellantis, Toyota, constructeurs chinois- ont progressé).

Le titre dessine un "harami baissier" (figure de retournement) sous 30 EUR et se dirige vers un test de la MM100 qui gravite vers 28 EUR.

Le support suivant, c'est l'oblique moyen terme qui se confond avec la MM50 dans la zone des 27,3 EUR (ex-plancher du 26 août).

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