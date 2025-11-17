Renault : rétrograde sous les 35,5E
17/11/2025
Le titre qui vient de plafonner sous 36,85E le 13 octobre risque de venir rechercher le plancher des 31,15E du 6 et 7 août dernier... et l'objectif suivant serait 27,3E, le gros palier de soutien testé fin septembre puis fin octobre 2022.
Valeurs associées
|35,5700 EUR
|Euronext Paris
|-1,88%
