NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 140,50
-0,41%
Renault : rétrograde sous les 35,5E
17/11/2025

Renault rétrograde sous les 35,5E, en direction des 33,1E, le support du 30 octobre.
Le titre qui vient de plafonner sous 36,85E le 13 octobre risque de venir rechercher le plancher des 31,15E du 6 et 7 août dernier... et l'objectif suivant serait 27,3E, le gros palier de soutien testé fin septembre puis fin octobre 2022.

RENAULT
35,5700 EUR Euronext Paris -1,88%
