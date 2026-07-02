Renault recule, Berenberg diminue son objectif de cours

Au lendemain d'un gain de 4,78%, le titre Renault est dans le rouge (-2,63%, à 25,60 euros) et signe la plus forte baisse du CAC 40. Dans une note, Berenberg évoque des messages constructifs du groupe lors d'une conférence téléphonique, mais les analystes ont réduit leur objectif de cours de 38 à 34 euros, avec un avis qui reste à conserver.

Berenberg a assisté à une conférence téléphonique pré-clôture au cours de laquelle le constructeur automobile a dans l'ensemble "délivré des messages constructifs" concernant l'évolution du carnet de commandes, avec une dynamique favorable pour les véhicules électriques sur les principaux marchés de l'Union européenne.

En parallèle, les analystes ont apprécié la stabilisation de l'activité Véhicules utilitaires légers, qui avait constitué un point faible majeur l'année dernière.

Pour l'ensemble du premier semestre, le groupe vise une croissance globale de ses volumes à peu près stable et a confirmé ses objectifs financiers 2026, notamment celui d'une amélioration séquentielle des marges et de la trésorerie au second semestre. En revanche, le deuxième trimestre devrait probablement connaître une détérioration des tendances de prix en Europe.

La banque privée allemande estime que Renault est en bonne voie pour exécuter les éléments sous son contrôle (réduction des coûts de développement des produits, conclusion de partenariats, agilité accrue sur les coûts, restructuration, amélioration du mix et flexibilité du besoin en fonds de roulement).

Les analystes pensent également que le groupe est à l'abri de certaines préoccupations sectorielles à court terme, comme les droits de douane, les pressions liées aux capacités de production et l'exposition au marché intérieur chinois. Ils notent toutefois une accentuation de l'intensité concurrentielle en Europe, ce qui pèse sur les marges.