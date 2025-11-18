Renault produira deux nouvelles voitures sur base Geely au Brésil

L'illustration montre le logo Renault

(Bien lire au 7§ "Kwid" à la place de "Spring")

Renault Group produira au Brésil au second semestre 2026 deux nouvelles voitures basées sur l'architecture de son partenaire chinois Geely, avec qui il investira 3,8 milliards de reals (environ 615 millions d'euros) dans le complexe industriel Ayrton Senna, ont annoncé les deux groupes mardi.

Quinze jours après la conclusion de leurs accords industriels et commerciaux, les deux constructeurs automobiles ont organisé une cérémonie à Curitiba, au Brésil.

Renault n'a pas précisé dans quelle mesure l'investissement annoncé pour Renault Geely do Brasil, nouveau nom de Renault Brésil après l'entrée de Geely au capital de la filiale, venait s'ajouter aux trois milliards d'euros sur quatre ans du plan de développement international du groupe au losange présenté fin 2023.

Il n'a pas non plus détaillé sa contribution et celle de son partenaire à l'investissement annoncé mardi.

Le partenariat entre les deux groupes au Brésil va permettre à Geely d'utiliser une usine et un réseau de distribution existants pour accélérer son développement sur le marché brésilien.

Pour Renault, l'accord aidera à optimiser son site d'assemblage de véhicules, utilisé actuellement à la moitié seulement de sa capacité, et à étoffer son plan produits avec des voitures de plus grand gabarit grâce à la plateforme GEA du constructeur chinois.

L'offre du groupe au losange au Brésil se concentre actuellement sur des silhouettes de tailles petite et moyenne - Kwid électrique, SUV Kardian, Duster et Boreal.

Le marché brésilien, mais aussi la Corée, la Turquie et l'Inde, doivent jouer un rôle de premier plan dans le développement international de Renault, toujours très dépendant d'un marché européen amorphe, et seront au coeur du plan stratégique que le nouveau directeur général François Provost doit présenter en mars prochain.

Renault a également annoncé mardi qu'il produira au Brésil une nouvelle plateforme technologique zéro émission qui servira de base à un nouveau modèle dont le lancement interviendra en 2027, sans plus de précision.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)