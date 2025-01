Renault: présente son démo-car 'Filante Record 2025' information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - Renault présente Filante Record 2025, un démo-car électrique conçu pour maximiser l'efficience énergétique et établir un record de consommation et d'autonomie avec une batterie de 87 kWh.



Cette monoplace au design aérodynamique extrême mesure 5,12 m de long pour 1,19 m de haut et pèse seulement 1 000 kg.



Véritable laboratoire technologique, elle intègre des innovations comme le ' steer by wire ' et le ' brake by wire ', ainsi qu'une monte pneumatique spécifique.



Inspiré des modèles historiques de la marque, ce véhicule sera exposé au salon Rétromobile du 5 au 9 février 2025 avant de tenter un record d'efficience au premier semestre.





