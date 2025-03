Renault: présente des projets 'stratégiques' avec Nissan information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 12:13









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce avoir conclu un accord avec Nissan prévoyant que Renault Group détienne 100 % de Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL), grâce à l'acquisition de la participation de 51 % actuellement détenue par Nissan.



' Ce projet représente une opportunité clé pour Renault en vue d'étendre ses activités internationales ', assure le Losange.



De son côté, Nissan maintiendra sa présence en Inde en mettant l'accent sur l'élargissement de sa couverture du marché. RNAIPL continuerait à produire des modèles Nissan, y compris la nouvelle Nissan Magnite, et sera un pilier fondamental des futurs plans d'expansion de la société.



Le Nouvel Accord de l'Alliance serait amendé pour augmenter la flexibilité de chacune des deux entreprises concernant leur participation croisée en établissant l'obligation de conservation à 10 % (au lieu de 15 % actuellement).



Par ailleurs, Nissan serait libéré de son engagement à investir dans Ampere, tout en continuant les projets véhicules approuvés.







Valeurs associées RENAULT 46,3300 EUR Euronext Paris -2,46%